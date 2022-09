Restricción alcohólica en Tlaxcala dañará a empresarios

Ante la próxima regulación para la venta y consumo de bebidas alcohólicas, las autoridades estatales y municipales no debe hacer una cacería y cierre indiscriminado de establecimientos, fue el llamado de los empresarios de restaurantes y bares de Tlaxcala, quienes consideraron que para ellos no es favorable el decreto, tras los años complicados de pandemia de Covid-19, donde perdieron empleos y ganancias económicas.

El pasado jueves 8 de septiembre, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros anunció que publicará en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado un decreto que limitará horarios para la venta de alcohol en los 60 municipios. El documento tendrá lineamientos para la prohibición de alcoholizarse en la vía pública, conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes y vender este tipo de productos a menores de edad.

De hecho, 52 de 60 alcaldes respaldaron el decreto que establecerá limitantes y horarios para la operación de establecimientos destinados a la venta y consumo de alcohol. El argumento del gobierno estatal es que hay estadísticas oficiales que muestran una relación directa entre el consumo de bebidas alcohólicas y la incidencia delictiva, además de que la ingesta de alcohol se asocia de manera recurrente a accidentes de tránsito, conflictos entre vecinos, agresiones físicas y verbales, disturbios sociales, aumento de violencia, entre otras situaciones.

Así, los bares deberán laborar de domingo a jueves de 22:00 horas a 01:00 del día siguiente. De viernes a sábado de 22:00 a 02:00 horas del día siguiente. Los depósitos, agencias, distribuidoras, destilerías y boutiques de cerveza artesanal de 10:00 a 23:00 horas y billares, baños públicos y boliches de 11:00 a 23:00 horas. Pulquerías de 11:00 a 19:00 horas.

La Asociación de Restaurantes, Bares y Cafeterías de Tlaxcala solicita a las autoridades estatales el estudio que justifica la relación directa entre el consumo de bebidas alcohólicas y la comisión de hechos delictivos, pidió el coordinador del organismo empresarial, Abel Cortés Altamirano, quien agregó que el estado requiere de vida nocturna de calidad, por lo cual el trabajo de la mano entre autoridades e iniciativa privada ayudará a un desarrollo comercial armónico sin afectación del bienestar de la población.

El empresario opinó que debe atenderse el problema del alcoholismo entre la población, pero no es con medidas restrictivas aplicables a los propietarios de establecimientos como se dará solución, sino con una estrategia integral de atención y restablecimiento del tejido social como habrá de regenerarse.

Luego, aceptó que con el paso del tiempo algunos propietarios de estos establecimientos han caído en prácticas poco recomendables para atraer clientela y aumentar el consumo con promociones, tales como concursos entre los asistentes donde el premio es una botella de alcohol o bien disminuyendo el costo de los licores o la cerveza con el fin de generar un mayor consumo. Aceptamos que estas prácticas son erróneas pues el alto consumo de alcohol entre los clientes genera el rechazo por parte de los vecinos al establecimiento.

El dirigente de la Arbat llamó a los propietarios de bares y restaurantes con venta de bebidas alcohólicas a cumplir con las sanas prácticas comerciales evitando promover concursos y bailes atrevidos donde el premio sea una botella de alcohol, evitar la venta de alcohol a clientes que no demuestren fehacientemente su mayoría de edad.

También recomienda evitar barras libres y utilización de alcohol a granel, evitar sobrepasar los horarios aprobados por los ayuntamientos para la venta de alcohol, no permitir a los clientes fumar en el interior del establecimiento, además de tener la licencia de funcionamiento correspondiente al giro.

Abel Cortés consideró que las medidas restrictivas pueden provocar la proliferación de fiestas particulares donde el consumo inmoderado del alcohol, aunado a la falta de vigilancia de un adulto, sería de mayor riesgo.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) en Tlaxcala, Javier Zamora Ríos, señaló que no les favorece el decreto que limitará horarios para la venta de alcohol en los 60 municipios, pues todavía no hay una recuperación total luego de los años críticos de la pandemia de Covid-19.

Pedimos que las autoridades sean sensibles a esto, se les olvida que venimos de la peor crisis, estamos todavía en recesión, en inflación y todo, aunque el presidente de México está tratando de controlar la escalada de precios, pero seguimos con números muy complicados de los que no saldremos este año.

Reconoció que en restaurantes de algunos municipios, como el de Tlaxcala, las ventas incrementaron, pero en otros no, lo que les afecta, porque invierten en insumos para la preparación de platillos, pagan impuestos y tienen que pagar los sueldos de sus empleados.

Tras reconocer que en la sociedad hay un problema de alcohol, el líder de la Canirac, pidió a las autoridades ser más sensibles, al tiempo que reconoció que la iniciativa privada y tlaxcaltecas deben poner de su parte para abonar a disminuir prácticas delictivas o conductas antisociales.

Dijo que si Tlaxcala es un lugar turístico no debe existir limites de temprana hora en los horarios de consumos, por lo cual hay medidas que pueden adaptarse para no poner en riesgo la integridad de los clientes.

Pero no creo que la prohibición sea una de las formas para salir de eso, lo que impulsaría es el chofer designado, por ejemplo esta persona que no pague las bebidas y así sumaríamos. Es diferente a que toda la gente se le prohíba tomar a una determinada hora. Pero este tipo de medida no la vemos bien, añadió.

DECRETO

El horario de bares, según el decreto es de domingo a jueves de 22:00 horas a 01:00 del día siguiente y de viernes a sábado de 22:00 a 02:00 horas del día siguiente.

