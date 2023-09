Retoman en la UATx uso de cubrebocas, principalmente en espacios cerrados

Ante el incremento de casos de Covid-19 en la entidad, en la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) tomaron medidas para cuidar la salud de los estudiantes, docentes y trabajadores y recomendaron nuevamente utilizar cubrebocas, principalmente en espacios cerrados.

Local Arranca en Tlaxcala operativo de vacunación contra Covid-19

Desde el pasado lunes, la medida entró en vigencia para alrededor de 20 mil estudiantes que integran la matrícula en la UATx, quienes retomaron el uso del insumo de higiene para aminorar la probabilidad de contagio del virus. De acuerdo con información publicada en El Sol de Tlaxcala, el Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud precisó que en el estado circula la variante ómicron XBB 1.5 que tiene síntomas como dolor de garganta, fatiga extrema, fiebre, mucosidad, congestión nasal y tos.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Por ello, en la sesión más reciente del Consejo Universitario, el rector de la Autónoma de Tlaxcala, Serafín Ortiz Ortiz, pidió que en medida de lo posible sea utilizado el cubrebocas en lugares cerrados con la finalidad de cuidar la salud de la comunidad estudiantil, docente y trabajadora.

Local Para evitar contagios de Covid, retoman medidas de bioseguridad en escuelas

En un recorrido por las instalaciones de la universidad, al interior de las aulas y auditorios es solicitado el uso obligatorio del insumo de higiene, pues el personal académico reitera la solicitud de portarlo para poder permanecer en las áreas.

En la institución educativa el uso de este artículo disminuyó considerablemente por varios meses y era mínimo el número de estudiantes que aún lo portaban, pero con la nueva sugerencia actualmente la mayoría de jóvenes protege su salud.

No dejes de leer: ➡️ Cubrebocas ecológicos hechos en Tlaxcala salvan mil 500 empleos

UATX PROTEGIÓ A ESTUDIANTES EN PANDEMIA

A mediados de marzo de 2020, al igual que el resto de instituciones educativas, la UATx suspendió las actividades presenciales para impartir clases en línea para alrededor de 16 mil estudiantes, con la finalidad de no perder el curso. En ese momento, Luis González Placencia era el rector de la institución, quien permaneció en el cargo de agosto de 2018 a agosto de 2022.

En abril de ese año, al concluir las vacaciones de Semana Santa, en un comunicado el exrector de la institución anunció que retomaría las clases presenciales hasta el siguiente semestre, que correspondía a Otoño 2022, pero no ocurrió así, pues los contagios continuaron en la entidad. Además, la UATx emitió directrices de trabajo y estudio durante la contingencia, que implicaron que todas las actividades fueran vía remota.

Local Aumenta 37 % positividad por Covid; analizan obligatoriedad de cubrebocas

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Durante varios meses fueron suspendidas las reuniones presenciales, como ceremonias, agrupaciones académicas, juntas de trabajo, graduaciones, titulaciones y procesos para inicio del semestre, las cuales fueron trasladas a la virtualidad, pero las que eran estrictamente presenciales fueron reprogramadas hasta que pasara la contingencia. En ese lapso solo acudían a la institución el personal de seguridad, limpieza, mantenimiento y de actividades administrativas, legales o de investigación que lo requirieran indispensable.

Antes de concluir el año, el exrector reconoció que la institución no estaba lista para las clases a distancia y enfrentaron un analfabetismo analógico, pues la casa de estudios no contaba con recursos para la virtualidad.

Para el semestre Primavera 2021, el entonces rector Luis González Placencia determinó que no retomarían las actividades presenciales en ese periodo.

Entérate: ➡️ Estas son las tiendas en Tlaxcala que venden los cubrebocas con nanopartícula “Biomsk”

Fue hasta el tres de noviembre que en la UATx retomaron la vida académica en las aulas después de más de 20 meses de ausencia por la pandemia, pero fue de manera progresiva y los universitarios mantuvieron las medidas de higiene como el uso de cubrebocas, mantener la distancia y uso de alcohol en gel.

Local Atención: incrementan casos positivos de variante Ómicron, de Covid-19

Durante el último informe de actividades de Luis González Placencia como rector, en marzo de 2022, destacó que la universidad no se detuvo durante la pandemia, la matrícula no disminuyó y comenzaron el compromiso de crecer a un ritmo superior de 4 % al año para reducir los porcentajes de no aceptación.

Hasta noviembre de 2022, la UATx retomó el examen de admisión presencial para el proceso de admisión Primavera 2023, bajo la directriz del actual rector Serafín Ortiz Ortiz.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Así, el semestre Primavera 2023 fue el primero que retomaron 100 % presencial en la UATx y con medidas menos estrictas por la pandemia, pues el uso de cubrebocas paso de ser obligatorio a deseable, aun así, mantuvieron el lavado frecuente de manos y aplicación de alcohol en gel.

ÓMICRON XBB 1.5

El Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud precisó que en el estado circula la variante ómicron XBB 1.5 que tiene síntomas como dolor de garganta, fatiga extrema, fiebre, mucosidad, congestión nasal y tos.

20 mil estudiantes, aproximadamente, integran actualmente la matrícula en la UATx

Los detalles: ➡️Uso de cubrebocas, un hábito ciudadano

Al interior de las aulas y auditorios es solicitado el uso obligatorio del cubrebocas, pues el personal académico reitera la solicitud de portarlo para poder permanecer en las áreas.