Tanto pasajeros como conductores bajan la guardia ante covid en el transporte

Tras los años complicados de la pandemia de Covid-19, los usuarios del transporte público han bajado la guardia con el uso del cubrebocas en los trayectos, a pesar de que las autoridades estatales mantienen las recomendaciones para lugares cerrados y concurridos.

Fue en abril que el Consejo Estatal de Salud ordenó el uso corresponsable y opcional de la mascarilla entre la población en lugares cerrados, públicos y concurridos, así como seguir con el lavado constante de manos y aplicar alcohol gel para no bajar la guardia ante la enfermedad.

A pesar de que los contagios por Covid-19 siguen surgiendo por la propia circulación del virus y ante el 3 % de población que no está vacunada, este Diario constató que en las diferentes rutas los usuarios ya no usan el cubrebocas, de todos los pasajeros solo dos o tres o cuatro lo usan, el resto no.

Todavía hay usuarios del transporte público que portan el cubrebocas / Everardo Nava

Las unidades de transporte mantienen sus letreros del uso de cubrebocas obligatorio y en algunos casos todavía tienen la botella de gel antibacterial, pero la mayoría de los usuarios relajaron las medidas, pese al incremento del índice de positividad por Covid-19.

Ya no uso el cubrebocas en el transporte, a veces sí, pero en otras ocasiones se me olvida, dijo escueto un usuario.

Trabajo en el sector salud, entonces sí trato de usar el cubrebocas cuando subo a la combi y el gel antibacterial al bajar, expresó una mujer enfermera.

La verdad a veces se me olvida ponerme el cubrebocas, pero sí he observado que hay gente que va tosiendo, estornudando, creo que enferma de gripa, niños tosiendo mucho. Ellos sí deberían tener la responsabilidad de usarlo, reclamó una usuaria.

Los conductores del transporte público en su mayoría también han dejado de portar el cubrebocas y en las horas pico exceden con sus límites de capacidad de usuarios.

OFICINAS PÚBLICAS FEDERALES Y BANCOS PIDEN USO DE CUBREBOCAS

Asimismo, hay oficinas públicas como el Servicio de Administración Tributaria de Tlaxcala que piden a sus usuarios portar necesariamente la mascarilla.

Mientras que las sucursales bancarias también están pidiendo el cubrebocas, ante los rumores de incremento de casos entre su personal.

Este Diario observó que el personal de limpieza de las sucursales sanitiza con regularidad el área de los cajeros, además de tener disponible gel antibacterial para los clientes.

LAS RECOMENDACIONES

En tanto, la Secretaría de Salud (Sesa) de Tlaxcala recomendó a la población en general privilegiar el uso corresponsable del cubrebocas en espacios cerrados, como oficinas, transporte público, oficinas públicas y privadas.

En sus redes sociales remarcó que el lavado de manos debe seguir de manera frecuente porque ayuda a prevenir Covid-19 y otro tipo de enfermedades; pidió practicar el estornudo de etiqueta; guardar la distancia con personas con síntomas de gripe y mantener adecuada ventilación en habitaciones, casas y oficinas.

LAS QUEJAS POR CONDUCIR A EXCESO DE VELOCIDAD

Asimismo, Mariana N., de 45 años edad, lamentó que los propios supervisores de la empresa Flecha Azul no verifiquen que hay conductores que manejan con exceso de velocidad.

Al comunicarse a este Diario, la mujer reprochó que los choferes conduzcan sin precauciones y son intolerantes cuando les reclaman del por qué su forma agresiva de conducir la unidad colectiva.

Todavía hay usuarios del transporte público que portan el cubrebocas / Everardo Nava

Tomé la ruta que va a Puebla para bajar en Zacatelco, el conductor iba acelerando, rebasando, manejando feo todo el tiempo. Le dije al chofer que estaba manejando feo y me dijo de cosas, fue un grosero y eso no lo ven los supervisores de la Flecha Azul ni las autoridades estatales

8

pesos cuesta la parada mínima en el servicio de transporte público.