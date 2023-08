Se mantienen estables los precios de la canasta básica en Tlaxcala

A pesar de los desequilibrios en la inflación general, los problemas de producción y clima, la mayoría de los precios de los productos básicos están estables en esta última parte de julio, ayudando a la economía de las familias. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), precisó que en la primera quincena de julio el Índice Nacional de Precios al Consumidor fue de 4.79 %.

Local

Así, los productos que están a la baja son el huevo, papa, uva y salchichas, así como el gas doméstico, pañales y el cine, reportó el Inegi, quien agregó que los productos al alza fueron el aguacate, cebolla, naranja, plátanos, chile serrano, chayotes, lechuga, col, además de transporte aéreo y servicios turísticos en paquete.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes

Luego, remarcó que Tlaxcala está dentro del promedio nacional de precios en los productos de la canasta básica, es decir no elevó ni disminuyó el valor de las mercancías, favoreciendo la economía de los hogares.

En un recorrido por las verdulerías, este Diario verificó que el costo promedio del jitomate pasó de 12 a 15 y 18 pesos el kilo; el tomate también incrementó a 26 y 28 pesos; la papa está en 26; los nopales son siete por 10 pesos. Lechuga en 15 pesos la pieza. El kilo de huevo se mantiene estable, en promedio en 27 y 30 pesos el kilo.

Local Aprender a comer, mejor que una dieta

El plátano en 27 el kilo; la uva, en 50 pesos. El ajo está en 68 el kilo; el pepino, en 22 pesos en promedio; la zanahoria en 14; aguacate en 70 pesos; el limón, en 14; cebolla, 18. La sandia en 40 el kilo. Las tortillas de máquina siguen en 18 pesos el kilo.

Entérate:➡️ Se estabilizan precios de la canasta básica

En esta semana tuvimos que subir el jitomate y el tomate. Sabemos que son básicos para la comida, pero los productores nos dijeron que no hay producto, dijo un dueño de una verdulería.

Local Productos de la canasta básica registran estabilidad en precios

A decir de los especialistas en materia financiera en el país la inflación va en desaceleración, porque hay menos presiones económicas, pero los servicios no muestran señales de moderación y los salarios de los trabajadores ya no pueden subir, de tal manera que en los hogares deben estirar el gasto. Recordaron que el año 2022 y 2021 los precios de todos los productos de primera necesidad subieron, mostrando niveles no vistos en más de dos décadas, originando que los bancos incrementaran las tasas de interés.

GAS LP SE MANTIENE ESTABLE

Los detalles:➡️ Productos de la canasta básica registran estabilidad en precios

Asimismo, el gas LP se mantiene estable desde el mes pasado, en 8.45 pesos el kilo en promedio, pero varía según la empresa con la que se adquiera o la gasera. Inclusive, algunas gaseras comercializan el litro en 7.50 pesos

SOBRE LA GASOLINA

El litro también depende de la gasera y del municipio donde se adquiera. La verde está en 21.99 pesos y la roja en 24.99.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes

En México, el gobierno federal implementó el Paquete Contra la Inflación y la Carestía, con la finalidad de tratar de contener los precios de ciertos productos básicos, pero el impacto es bajo en la inflación general.

4.79 por ciento, inflación en la primera quincena de julio; Índice Nacional de Precios al Consumidor.