Por tercer año consecutivo los fieles vivirán la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor de forma distinta a como se hacía hasta antes del 2019, pues la permanencia de la pandemia por Covid-19 implica evitar las aglomeraciones.

Aunque hace unos días la Diócesis de Tlaxcala determinó suspender todas las procesiones que se llevan a cabo durante la Cuaresma y, principalmente, las que históricamente se hacen en la Semana Mayor, como lo es el Viernes Santo, ayer dio luz verde. Así, los grupos y cuadros que llevan a cabo la representación del Viacrucis tienen la libertad de hacerlas o suspenderlas, y son solo algunas de las más representativas del estado que sí determinaron poner pausa, otras las llevarán a los fieles de manera virtual y otras más sí serán en vivo.

VUELVE EL CIRCO ROMANO

En caso de que las autoridades locales no determinen lo contrario, tras dos años de haber sido suspendido, este 2022 sí habrá Circo Romano en la comunidad de Santa Cruz Aquiahuac, en Tetlatlahuca.

Grupos católicos señalan que no han ensayado las representaciones de estas fechas, debido a la pandemia / Everardo Nava | El Sol de Tlaxcala

Carlos Casera, una de las personas que estará encargada de la Organización de este evento de Viernes Santo, señaló que su realización requiere de un importante compromiso, esto tras el deceso -el año pasado- de Ruperto Cervantes Medel, quien fue director de esa puesta en escena por más de 40 años.

Añadió que contarán con todas las escenas y pasajes bíblicos que les dejó el difunto director, que van desde el Bautismo de Jesús hasta la Crucifixión, pero aclaró que en esta ocasión harán un mayor énfasis en el Viacrucis, pues consideró que debido a las restricciones de la pandemia podría no tener el mismo auge que años anteriores.

El Circo Romano se llevará a cabo de la misma forma que en 2019, de la misma forma que se llevó durante 49 años, el libreto es el mismo, los participantes son los mismos y esperamos tener quizá no la misma cantidad de gente por cuestiones de pandemia, pero sí una concurrencia importante y ya estamos preparados para recibir a los visitantes, expresó.

Aseveró que para la puesta de esa representación cumplirán con todas las medidas ordenadas por las autoridades estatales y de protección civil, al tiempo que destacó que una ventaja es que el Circo Romano es en un lugar amplio con capacidad para 20 mil personas, pero que este año tendrán un aforo del 50 %, y las actividades serán en apego a todas las medidas de bioseguridad.

Agregó que desde hace aproximadamente un mes iniciaron los ensayos, por lo que prácticamente ya están preparados para llevarlo a cabo sin complicaciones, y que por el momento se abocan a los retoques del escenario, reconstrucciones y la preparación de los vestuarios de los personajes.

CAMBIOS EN ZACATELCO

El Cuadro San Juan Bautista, que cada año escenifica la vida, pasión y muerte de Jesús de Nazareth en el municipio de Zacatelco, anunció que tras dos años de suspensión la representación será llevada a cabo, pero será diferente a como normalmente lo hacían.

Juan Félix Herrerías, presidente del grupo, indicó que en esta ocasión no serán realizadas todas las actividades que hasta antes de pandemia llevaban a cabo en este tiempo de Cuaresma, y únicamente representarán la aprehensión de Dimas, Gestas y Barrabás, el Miércoles Santo, y el Viacrucis que normalmente hacen el Viernes Santo.

Al comentar que ya iniciaron con los ensayos, en los que participan alrededor de 300 actores, comentó que este año el Cuadro San Juan Bautista cumple 48 años de vida, y sus actividades solo han sido suspendidas en 2020 y 2021, por la pandemia.

Señaló que antes de la emergencia sanitaria, normalmente unas cinco mil personas acudían como espectadores, por lo que, con base en ese escenario, este año esperan un número similar, pero garantizó que serán respetadas todas las medidas sanitarias determinadas por las autoridades estatales para evitar cualquier contagio por Covid-19.

SERÁ VIRTUAL EN TEQUEXQUITLA

En el municipio de El Carmen Tequexquitla cada año se lleva a cabo la representación de la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, y esta ocasión será virtual.

José Víctor Díaz Morales, coordinador de la obra y quien forma parte del grupo Cristo Rey, consideró que no existen las condiciones sanitarias para hacer de forma presencial el evento, pues sigue presente el virus de Covid-19, razón por la cual fue suspendido en 2020 y 2021.

Agregó la permanencia de un escenario triste para el pueblo de Tequexquitla, pues compartió que en este último año ha habido decesos de personas importantes para el municipio. “Por la pandemia tuvimos varios decesos de colaboradores y familias, y hoy seguimos indultados con lo que se vivió y no creo que se realice la obra, de hecho la estamos haciendo de forma virtual con videos de cómo se ha llevado a cabo las actividades en otros años”, compartió.

Junto con Delfino Salazar, añadió que acatarán las normas regidas por las autoridades, pero que eso no es motivo para no difundir las tradiciones de ese municipio durante los días santos y que harán uso de las redes sociales para conseguirlo.

Además, explicó que para hacer la representación en Tequexquitla se necesita por lo menos dos meses de ensayos, pues en su caso las actividades inician en Domingo de Ramos, y siguen en Martes Santo, Jueves Santo y Viernes Santo, para lo cual requieren destinar aproximadamente 26 horas de escenario, y que sería un caos ya que el 60 % de los personajes son de nuevo ingreso.

APIZACO ESTÁ EN VILO

En el municipio de Apizaco, el Grupo Nazareno no ha determinado la suspensión o puesta en marcha del Viacrucis.

Víctor Alfonso López García, director del grupo, indicó que las autoridades municipales no les han dado luz verde para poder llevar a cabo esas actividades, sin embargo, contó que desde hace algunas semanas iniciaron con los ensayos para estar preparados en caso de una respuesta afirmativa.

Nosotros tenemos la intención de llevarlas a cabo, somos uno de los grupos en este municipio que más personas reúne, aproximadamente 15 mil son las que acuden para verla, dijo.

Mencionó que en caso de que no haya autorización para hacer la representación en vivo, no podría hacerse de forma virtual puesto que no cuentan con el recurso económico para ello.

HISTÓRICO

Grupo Nazareno de Apizaco se fundó el 28 de marzo de 1975, y actualmente el recorrido deViacrucis por las calles del municipio es de unos seis kilómetros.

El año pasado falleció Ruperto Cervantes Medel, quien fue director de la puesta en escena del Circo Romano por más de 40 años en Santa Cruz Aquiahuac, Tetlatlahuca.

