Sepe-Uset realiza etapa estatal de “Olimpiada del Conocimiento Infantil 2022”

Con la participación de 60 niñas y niños de sexto grado de primaria de escuelas públicas, particulares, de educación indígena y del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) y la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET) realizaron el 10 y 11 de junio la etapa estatal de la “Olimpiada del Conocimiento Infantil (OCI) 2022”.

Local

El secretario de Educación, Homero Meneses Hernández recibió en la sala “Lucio Cabañas Barrientos” de la dependencia a las y los niños que participaron en la etapa estatal y que son niños destacados por lograr la meta de ser los mejores promedios de sexto de primaria.





Quiero felicitarlos a nombre de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros por el gran esfuerzo, empeño y dedicación que le ponen al estudio, por eso estos días tendrán una convivencia que organizó el Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación, por ser los mejores promedios, necesitamos que nos ayuden a los adultos a ser mejores, a ser honestos, a no robar, no mentir y no traicionar, necesitamos que ustedes nos ayuden a recuperar la práctica de los valores, porque ustedes son gente que se dedica al estudio y se esfuerza cada día por ser mejores, afirmó.

Como reconocimiento al esfuerzo académico de las y los 60 participantes en la etapa estatal, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros mandó obsequios que consisten en una mochila con artículos escolares, un pants y una gorra alusiva a la Olimpiada del Conocimiento Infantil en su edición 2022. Al concluir el recibimiento, las y los alumnos se tomaron la fotografía oficial con el secretario y con las autoridades.

Te puede interesar:➡️Conoce los servicios que ofrece el Centro de Rehabilitación Integral de Apizaco

La directora de Educación Primaria de la USET, Oneida Dora Pérez Matlalcuatzi explicó que la convocatoria de la OCI fue emitida en abril, “el 18 de mayo se realizó el examen por entidad con la participación de 200 estudiantes donde fueron seleccionados los 60 mejores resultados que el 11 de junio participan en la etapa estatal”, detalló.

Los resultados de esta última etapa se darán a conocer en los próximos días, ya que la autoridad educativa publicará la lista de las 10 alumnas o alumnos que conformarán la delegación estatal de Tlaxcala 2022.

Local

Las actividades iniciaron el 10 de junio a las 12:00 horas con la recepción de las y los niños de sexto grado en la explanada del estacionamiento de las oficinas centrales de la dependencia, posteriormente realizaron un paseo en tranvía por la basílica de Ocotlán, recorrieron el centro histórico, visitaron el Museo de Arte de Tlaxcala (MAT) y caminaron por las calles del zócalo de la capital del estado.

En todo momento los escolares fueron acompañados por personal de la SEPE-USET con el propósito de brindarles seguridad.





Por la tarde, fueron trasladados a las instalaciones del Centro Vacacional “La Trinidad” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) donde fueron asignados a sus habitaciones, después comieron y concluyeron el día con talleres de papiroflexia, pintura, recreación acuática y campamento.

Para el sábado 11 de junio las actividades iniciaron a las 7:30 de la mañana con la toma de fotografía oficial de las y los alumnos participantes con autoridades educativas, luego desayunaron y, posteriormente, fueron asignados a los salones de aplicación del examen. Al finalizar la evaluación, las y los alumnos se prepararon para el regreso a la dependencia donde fueron entregados a sus padres para su retorno a sus hogares.

LEE MÁS: ⬇️

Local

Local

Local