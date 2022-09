Sin cambios en directiva de Normal Rural: Sepe

Pese a ser una de las principales demandas de estudiantes normalistas en la marcha del pasado 12 de septiembre, Homero Meneses Hernández, secretario de Educación Pública en el estado, precisó que no habrá despido del cuerpo directivo de la Escuela Normal Rural Benito Juárez en Panotla.

Puntualizó que serán respetadas las funciones de los directivos y no estarán inmiscuidos en la elección de los integrantes del comité Che Guevara, pues de acuerdo con sus procedimientos democráticos elegirán a sus representantes, por lo tanto, no está en su facultad sustituir al cuerpo directivo.

Este fue uno de los 87 puntos que integraron el pliego petitorio presentado por normalistas a las autoridades educativas del estado durante una prolongada mesa de diálogo iniciada el pasado lunes, mientras el resto de alumnas marchó de forma pacífica por calles principales de la ciudad de Tlaxcala.

Respecto al incremento de la matrícula, mencionó que existen limites presupuestales que impiden aumentar el número de alumnas, de ahí que estarán ocupados en que las 75 mujeres de nuevo ingreso no deserten o sean retiradas en los procesos de inducción, procedimiento que será acompañado por áreas especializadas con testimonios, apoyo psicológico y trabajo social, pues las alumnas acuden de contextos muy complicados.

Meneses Hernández dijo que en la Normal Rural ingresan alrededor de 75 alumnos y logran graduarse aproximadamente 55 mujeres, de ahí que tienen una deserción 20 estudiantes durante los cuatro años de la carrera.

En cuestión del presupuesto destinado a la institución aclaró que no será ampliado, aunque no reveló a cuanto asciende, lo emplearán en alimentos y medicamentos, entre otros recursos básicos y cada peso ejercido será comprobado para que no haya sumas ocultas por la parte estudiantil o el área directiva.

