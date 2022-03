Sociedad tipifica a la mujer inferior al hombre: Daniela Hernández

Con la participación en varios proyectos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (Nasa por sus siglas en inglés), Daniela Hernández Huerta, de 17 años de edad y estudiante del sexto semestre en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios de Tetla, afirmó que la sociedad tipifica a la mujer como inferior al hombre, lo cual es una lástima pues debería existir la equidad.

En entrevista con El Sol de Tlaxcala, acompañada de sus padres, la oriunda de Apizaco y que ha tenido la oportunidad de participar en proyectos conjuntos de la Academia Aeroespacial de México y la Nasa, dijo estar orgullosa de ser mujer, pero eso le causa un sentimiento neutral.

-¿Te gusta ser mujer?

-Es un sentimiento neutral ya que no podría afirmarlo, pero tampoco es una rotunda negación. -¿Por qué?

-Como la mayoría de aspectos en la vida, cuenta con características negativas y positivas. Estoy conforme con ser mujer, jamás renegaría de ello, pero del mismo modo reconozco y condeno la enorme cantidad de trabas que conlleva el hecho de serlo, pues parte de una sociedad que las tipifica como inferiores, que violenta y agrede sin repercusiones, además de mantener conductas y normas misóginas y patriarcales en todo tipo de ambientes y en distintos niveles.

Ser mujer es una oportunidad para trabajar en cambiar esta situación, pero esporádicamente llego a pensar que ser hombre haría varias cosas más fáciles.

-¿Es falso o verdadero que hombres y mujeres son iguales?

-Considero que es verdadero que como individuos tenemos el mismo valor, como seres humanos contamos con derechos de nacimiento que se deberían respetar y hacer valer para garantizarnos una vida plena y digna, pero falso que somos completamente iguales, ya que hay diferencias que van desde necesidades hasta capacidades, y eso no es malo, no hace a nadie inferior o superior. Esa es la razón por la que soy partidaria de la equidad en lugar de la igualdad.

-¿Y qué pasa con la comunidad LGBTTQ+?

-Son personas que merecen un trato digno y de respeto. Creo necesario dejar de reducir a una persona únicamente a su sexualidad, ya que es solo una característica más, que conforma a un individuo más complejo, y dejar de asumir que todos son heterosexuales. Ser parte de la comunidad no te hace acreedor a malos tratos y discriminación, pero no es algo que se puede cambiar de la noche a la mañana, así que solo queda poner de nuestra parte para aminorar repercusiones negativas en las víctimas de estos rechazos.

-¿Crees que en México se trata por igual a todas y a todos?

-No, para nada. México pese a ser un gran país, tiene graves problemas de discriminación y desigualdad en su población. No se tratará a un hombre blanco, heterosexual, de alto nivel socioeconómico del mismo modo que a una mujer perteneciente a una comunidad indígena o de tez morena en situación de pobreza.

No me quiero adueñar de discursos ajenos, pertenecientes a minorías extremadamente afectadas o vulneradas, solo resaltaré la importancia de visibilizar sus problemáticas, iniciando por reconocer lo que hacemos mal.

-¿Qué quieres ser de grande?

-No tengo una idea definida, ya que no creo que mis gustos e intereses ahora sean exactamente iguales a los que llegue a tener dentro de cinco o diez años, y que mi plan de vida no sea guiado por el juicio que tengo actualmente a los 17 años. Estoy un poco más enfocada en conocer todas mis posibilidades y conocerme como persona, pero definitivamente, quiero dedicar una parte de mí a alentar principalmente a niñas a enfocarse en ver más allá de su entorno inmediato.

-¿Te gustaría casarte y tener hijos cuando seas mayor, o no piensas en ello?

-Personalmente no me veo casada o con hijos. No tengo una decisión definida al 100 por ciento, aunque no estoy totalmente cerrada a la posibilidad en un futuro lejano, pero siendo objetiva, no creo estar calificada para una situación tan demandante como el hecho de criar a un ser humano y tampoco quiero tener una relación. No está en mis intereses o metas y tampoco lo veo necesario.

-¿Has discutido con amigos, en casa o en la escuela sobre derechos humanos?

-He llegado a debatir en entornos escolares, principalmente con un enfoque guiado a reconocer la importancia del respeto y validación de los derechos humanos en situaciones que denigran a ciertos grupos, con personas usualmente cegadas por los privilegios que poseen, creyendo que su realidad es la única y universal. Estas situaciones afortunadamente no me han sucedido tan comúnmente, pero lo suficiente como para identificar esto como una problemática para la sociedad en términos generales.

-¿Qué opinas?

-Creo importante tener debates o conversaciones que toquen estos temas, siendo respetuosos ante cualquier punto de vista, por más contrario que nos parezca. Todos somos ignorantes en algo, así que este tipo de eventos pueden servir para notar ideologías diversas que pueden ayudar a alguien a cuestionarse actitudes y acciones.

-¿Te preocupa el futuro del planeta?

-Por supuesto, además de las problemáticas sociales que ya todos conocemos como la inseguridad, corrupción, desigualdad económica, discriminación a minorías, conflictos políticos, etcétera, uno de los principales problemas que enfrentaremos será la crisis ambiental, derivada del consumismo excesivo de la población, además de la explotación de recursos por parte de grandes empresas. Siento que la situación más pronta y preocupante, es la relacionada con el estrés hídrico y el día cero, puesto que el agua es la base de la vida como la conocemos.

-¿Te parece que internet es un lugar seguro?

-Me parece que el uso irresponsable es lo que lo vuelve inseguro. El internet nos brinda un abanico de posibilidades infinitas para todo tipo de situaciones, pero también lo hace una herramienta perfecta para todo tipo de delitos. Siento que el principal peligro se ve representado para los menores de edad, ya que actualmente es muy común la irresponsabilidad de los padres, al dar acceso a tan temprana edad y sin supervisión a una herramienta donde todo tipo de personas con todo tipo de intenciones pueden estar presentes, haciéndolos susceptibles a riesgos.

-¿Has vivido violencia en redes sociales?

-Como experiencia personal, no la he vivido, ya que no tengo mucha presencia en redes sociales. No frecuento a usarlas y por lo mismo no tengo exposición como para ser víctima de este tipo de violencia, pero el no haberla sufrido no significa que no suceda y que estoy excluida.

He presenciado situaciones de violencia en redes, las cuales dejan muy en claro que no es una situación que se deba hacer menos o clasificarla como situación menor, puesto que no sabemos las repercusiones que llegará a tener en alguien.

-¿Qué harías por tu comunidad si pudieras?

-Enfocarme en cumplir necesidades básicas, porque pese a no ser en un nivel alarmante, carece de ciertas partes fundamentales como para poder determinarlo como lugar idóneo. Problemas como abastecimiento de agua, falta de alfabetización hasta temas de inseguridad, son los que más resuenan en mi comunidad, y de estar en mis manos haría lo que pudiera.

