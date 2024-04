Son provocados los incendios de pastizales y no hay denuncias

Después del incendio de pastizales ocurrido la noche del miércoles 17 de abril en la zona centro de Amaxac de Guerrero, que alarmó a una parte de la población, hasta el momento se han combatido al menos 35 siniestros en ese municipio, Contla y Santa Cruz Tlaxcala.

Tan solo en la tierra del general Juan Cuamatzi López, la coordinación de Protección Civil ha atendido unos 20 reportes de siniestros en las diferentes secciones de la jurisdicción, el más intenso se registró en los límites con Santa Cruz Tlaxcala, entre el barrio de La Luz y Guadalupe Tlachco.

Ahí, por la extensión del área en llamas y la oscuridad de la noche, tuvieron que esperar hasta el amanecer del día siguiente para sofocar el fuego que se registró en la barranquilla y zonas aledañas.

A los llamados de emergencia, también acude el Heroico Cuerpo de Bomberos, así como brigadistas de la Comisión Nacional Forestal de las sedes de San José Teacalco y San Luis Teolocholco.

En Santa Cruz Tlaxcala, en las últimas dos semanas, el reporte es de 12 incendios de pastizales, empero, el que presentó mayor riesgo fue el miércoles pasado en la comunidad de San Lucas Tlacochcalco.

Lo anterior, debido a que el fuego estuvo cerca de llegar a un polvorín, pero la rápida respuesta de Protección Civil municipal evitó que se propagara.

En Contla y Santa Cruz, se prevé que la mano del hombre fue la causante de iniciar el fuego, algunas veces por las quemas agrícolas que se salen de control o para eliminar la maleza seca de los predios.

Hasta el momento no hay ningún tipo de denuncias, en primera instancia porque no han ocasionado pérdidas materiales ni humanas, y por otro lado, que no hay señalamientos directos o fragancia, como lo estipula el Bando de Policía y Buen Gobierno de los municipios antes referidos, para sancionar a los responsables por daño al medio ambiente.

EN AMAXAC ARDIÓ HASTA UNA PALMERA

La tarde-noche del miércoles 17 de abril, un incendio de pastizales causó zozobra entre algunos pobladores de la zona centro de Amaxac de Guerrero.

Ahí, la rápida intervención de los cuerpos de emergencia, tanto de Protección Civil municipal, como del Heroico Cuerpo de Bomberos, se logró controlar el siniestro cerca de las 20:30 horas.

Los hechos se registraron en los predios localizados en la parte central de la manzana calle Héroes de Nacozari y Vicente Guerrero, sin que se registraran daños en viviendas.

Sólo maleza y algunos jacalones en desuso fue consumida por el fuego que ocasionó una extensa columna de humo que se expandió por los alrededores y por el viento alcanzó a llegar hasta la comunidad de Tecolotla, municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, así como una parte de la jurisdicción de Contla de Juan Cuamatzi.

Ahí, la preocupación principal fue que las llamas alcanzaran el predio que ocupa una panadería ubicada por la calle Héroes de Nacozari.

Sólo una palmera de esa propiedad fue consumida por el fuego, y por su altura, el siniestro se alcanzó a apreciar a unos 500 metros a la redonda.

Ese mismo día, miércoles 17 de abril, en Santa Cruz Tlaxcala, municipio vecino de Amaxac de Guerrero, se reportaron cuatro incendios en pastizales.

Además, otro incendio de pastizales fue en la calle John F. Kennedy, del barrio de Tetzozocola.

Por la noche de este miércoles, justo cuando también se combatía el incendio de maleza en Amaxac, por el lado de la unidad deportiva de San Manuel, comunidad de San Miguel Contla, municipio de Santa Cruz Tlaxcala, el fuego alcanzó unos 500 metros cuadrados de maleza.