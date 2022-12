Tiene gobierno varios pendientes: Miriam Martínez

Aunque hay un avance en ciertos rubros, son varios los pendientes por resolver por parte del Gobierno del Estado, como es el de inseguridad, manifestó la presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Miriam Martínez Sánchez, en referencia al primer informe de actividades de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.

Aunque no asistió al acto protocolario del pasado domingo, destacó la entrega de apoyos a través de programas a los tlaxcaltecas, aunque solicitó no entregarlos de manera clientelar o con miras al proceso electoral del 2024, pues de lo contrario no cumplirían con su cometido de ayudar a los más necesitados.

Sin embargo, puntualizó, el sentir de Acción Nacional es similar al de la gente, de una mandataria alejada de la ciudadanía, la cual necesita gobernar para todos y no solo para una clase privilegiada, pues la gente demanda respuestas, resultados y quiere atención directa para resolver problemas importantes como el campo, inseguridad y violencia.

El no acudir al informe, aseguró, es un mensaje a la mandataria para realizar foros o mesas de trabajo con las demás fuerzas políticas y demás actores de la sociedad para encontrar soluciones a los problemas presentes en la entidad.

En este sentido, coincidió con los exgobernadores de Tlaxcala, Alfonso Sánchez Anaya y José Antonio Álvarez Lima, sobre la necesidad de atender el rubro de seguridad, el cual no es únicamente propio del estado, sino de manera general en la República.

De esta forma, recomendó a Cuéllar Cisneros atender de verdad el tema de abasto de medicamentos, pues en la práctica ese más de 90 % de cobertura informado no se ha materializado, además de ser necesaria la creación de políticas públicas y mantener mejor comunicación entre los sectores.

Finalmente, exhortó a la gobernadora a realizar el nombramiento del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para atender el problema de la inseguridad, además de mantener el apoyo a los deportistas, pues no solo basta con traer eventos importantes que ponen en el ojo internacional al estado.

La violencia contra las mujeres también, sostuvo, merece una atención estratégica para darle solución y los responsables apliquen la política púbica de forma correcta.

