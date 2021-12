Tlaxcalteca triunfa en Irán

Una vez más, Myrahis Yurizahan Sanluis Cerezo, alumna del tercer grado grupo B de la Escuela Secundaria Técnica No. 36, ubicada en La Joya, en la capital del estado, obtuvo medalla de oro en la 1st online International olympiad imagination in science by art in different cultures, realizada en Irán de manera virtual del dos al cuatro de diciembre.

Ahí, la adolescente maravilló con su trabajo, el cual fue reconocido por el jurado calificador, integrado por expertos en tecnología de todo el mundo, como el mejor de su categoría, pues cumple con las exigencias que los tiempos actuales demandan ante el aislamiento por la pandemia de Covid-19.

Nuevamente, Sanluis Cerezo realizó la presentación –en inglés- de su proyecto “Realidad aumentada como herramienta didáctica en la educación”, el cual desarrolló utilizando herramientas como son aumentative creator, aumentative scoup y tinker cat, que sirven para desarrollar proyectos, observarlos en el teléfono, realizar modelos 3D y animaciones.

Con esta nueva medalla de oro, la oriunda de San Gabriel Cuauhtla logró colocarse como el mejor trabajo a nivel internacional, por encima de cientos de estudiantes de decenas de países, lo que refleja que además de ser un excelente proyecto, es viable y puede utilizarse como apoyo a la educación de docentes y alumnos por todo el mundo.

En su momento, la estudiante detalló que el objetivo de su trabajo es apoyar a los profesores en su práctica docente, así como contrarrestar el desinterés o aburrimiento que puede llegar a causar la enseñanza y utilizar la tecnología a su favor, además de que sirva para que los alumnos se involucren y después desarrollen un aprendizaje activo.

Asimismo, refirió que le llevó cinco meses, aproximadamente, desarrollar todos los proyectos, buscar los marcadores, videos, hacer animaciones y objetos en 3d y ahora ya está disponible para utilizarse, de ahí que pueden acceder a ella descargando la aplicación de aumentative scoup, donde buscan el nombre de los proyectos, que son cubo, traslación y rotación, ADN y el volcán.

LOS PADRES, ORGULLOSOS

Por otro lado, Enrique Sanluis Tetlalmatzi y Sari Yukisan Cereso Valencia, padres de la menor, afirmaron que este nuevo reconocimiento los llena de orgullo, pues desde siempre a su hija le ha gustado estudiar, superarse y desde la primaria estuvo en olimpiadas de conocimientos, visitó al presidente de la República, en su momento, participó en otras competencias y ha demostrado que le gusta superarse.

Por ello, refrendaron su apoyo incondicional a su menor hija, esto con la finalidad de que siga adelante y pueda crear más proyectos como este que, además de ser premiados a nivel internacional, puedan apoyar a los estudiantes y maestros a mejorar la calidad del aprendizaje.

Dos medallas de oro a nivel internacional ha recibido el proyecto de Myrahis Yurizahan Sanluis Cerezo.

