Toma de nota del Sindicato “7 de Mayo” da certeza administrativa al Congreso local, sostiene Vicente Morales

Con la toma de nota de Karina Erazo Rodríguez como líder del Sindicato “7 de Mayo”, el Congreso del Estado ya tiene certeza administrativa y representación sindical con la cual dialogar sobre los asuntos colectivos que se presenten al interior del Poder Legislativo, aseguró el presidente del Comité de Administración, Vicente Morales Pérez.

En días pasados, el Legislativo y la representación sindical sostuvieron una reunión de cortesía en el recinto, donde únicamente acudieron para presentarse ante los diputados y más adelante tendrán una representación.

Durante la reunión, Morales Pérez aseveró que son y serán respetuosos de la vida interna del sindicato, de ahí que una vez que esté todo en orden y sea definitivo el nombramiento habrá nuevas pláticas para poner en orden todo aquello que desde hace varios meses por el conflicto no habían podido aterrizar.

Explicó que con esto podrán reanudar el pago de las cuotas sindicales, el cual fue retenido al no contar con una representación, además de alcanzar diálogo en varios pendientes que tienen, pero que no podían dispersar porque al no existir una figura no les permitía tener comunicación.

Detalló que algunos de los pendientes son el aumento salarial, pues les otorgaron el mismo que implementó el Ejecutivo para homogeneizar criterios, pero ahora quienes integran este comité y que también ya se reunieron con el Ejecutivo, serán quienes entablen nuevas negociaciones.

Aunado a lo anterior, señaló que también abordarán los temas de las jubilaciones, nivelaciones y otros asuntos más que tienen pendientes, pero que esperan darles salida ahora que ya existe tal certeza.

Por otro lado, lamentó que esto no abone en la solución del problema de los exbasificados, pues es un tema diferente y lo tratarán de manera individual, pues al momento no ha habido avance con ninguno más de los extrabajadores, de ahí que todo se mantiene en la cancha del tribunal, máxime que la resolución está firme y esperan que haya coincidencia para proceder al finiquito.

El Congreso del retuvo los fondos correspondientes a las cuotas sindicales que corresponden al menos a 127 trabajadores del Sindicato “7 de Mayo” que laboran en el Congreso local.