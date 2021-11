UATx, fortalecida y con rumbo: Luis Armando González

A 45 años de vida, la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) es una institución cercana a la gente, que llega fortalecida en todos los sentidos y con rumbo al salir del proceso que significó la contingencia debido a la pandemia, que no implicó dejar de trabajar, sino encontrar otros mecanismos para seguir, sentenció el rector Luis Armando González Placencia.

En el marco de la celebración, afirmó que los servicios que la Universidad ofrece a la población han permitido que este acercamiento sea importante y que ahora la población tenga confianza en la máxima casa de estudios.

Muestra de ello, manifestó, es la Clínica de Bienestar Universitario, la cual tiene resultados extraordinarios con el alumnado y la ciudadanía en general, con un programa integral de atención mental, porque un efecto de la pandemia y que ha sido poco atendido es ese rubro.

Luis Armando González Placencia, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala / Mizpah Zamora | El Sol de Tlaxcala

Además, recalcó el compromiso que tiene la UATx con el medioambiente, de ahí que trabajan conjuntamente con las autoridades estatales y federales para abordar el tema del ordenamiento territorial, para vincular la agenda local con la nacional, además de que incrementarán la participación de la Autónoma de Tlaxcala en el saneamiento del río Zahuapan, en los procesos de reforestación y combate al insecto descortezador en La Malinche.

De igual forma, señaló que estudiantes de medicina participaron activamente en las campañas de vacunación, además de que el Centro Cultural Universitario fungió como sede de vacunación contra el SARS-CoV-2 no solo del personal y trabajadores, sino también de la población en general e, incluso, ahí inició la aplicación a los trabajadores de la educación del estado.

RELACIÓN ESTADO-UNIVERSIDAD

Durante varios años, la Universidad no mantuvo una relación adecuada con el Gobierno del Estado, pues debido a la participación de grupos políticos el ambiente siempre fue de tensión y, en algún momento, la autonomía de la institución fue amenazada.

Sin embargo, desde la administración del exgobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, el acercamiento fue retomado y reinició una relación de trabajo intensa, así como con el Tribunal Superior de Justicia del Estado, la Procuraduría General de Justicia del Estado y demás dependencias estatales y organismos autónomos.

El porcentaje de deserción escolar se mantuvo en 3 %, cifra similar a la que presentaron en semestres pasados sin pandemia / Mizpah Zamora | El Sol de Tlaxcala

En este sentido, González Placencia resaltó la excelente relación que mantienen con la Secretaría de Educación Pública del Estado (Sepe), además de que están próximos a iniciar una agenda con el Congreso del Estado, pues ya hubo participación en los procesos de selección para magistrados, además de que esperan pronto hacer lo propio en medioambiente y turismo.

Eso sí, sostuvo que actualmente la relación con la gobernadora del Estado, Lorena Cuéllar Cisneros, es buena, no hay conflictos y las agendas van encaminadas a que la Universidad se involucre en las problemáticas del estado y este, a su vez, encuentre en la institución un respaldo importante.

Incluso, el titular de la Sepe, Homero Meneses Hernández, reiteró que el gobierno es respetuoso de la autonomía universitaria y que no atentarán contra ella, por el contrario, buscarán fortalecerla ya que la vida del estado no podría entenderse sin la participación de la Universidad.

PRESUPUESTO

Desde sexenios anteriores, la participación del gobierno estatal en el presupuesto hacía la UATx ha sido insuficiente, pues del 50 % que debiese aportar, tan solo entrega alrededor del 15, lo que crea un déficit de recursos que deben saldar con el cobro de cuotas escolares, las cuales en varios años no han incrementado.

Al respecto, el rector puntualizó que este tema dejó de ser local y está en el plano nacional, porque la mayoría de los gobiernos estatales tienen adeudos con sus universidades, porque hasta hace años era potestativo y a través de un acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP) para cubrir esos porcentajes que, en el caso de la entidad, alcanzó apenas el 15.

Con el licenciado Marco Mena incrementó un poco, algunos puntos porcentuales, pero no lo suficiente para cubrir las demandas de la institución. Incluso a nivel nacional están peleando ahora por el incremento para las universidades, pero el panorama no es positivo, lamentó.

EL TRABAJO EN LA PANDEMIA

Por otro lado, afirmó que durante estos años de la pandemia de Covid-19, la Universidad jamás detuvo sus actividades, pues solo las trasladó a la virtualidad, siempre con el compromiso que implica que los jóvenes pudieran seguir con sus carreras, aunque –reconoció- es pronto para saber qué efectos pudo tener el traslado de las clases a la virtualidad en los estudiantes.

Estudiantes de medicina participaron activamente en las campañas de vacunación / Mizpah Zamora | El Sol de Tlaxcala

De igual forma, González Placencia enfatizó que, contrario a lo que pudiera pensarse, el porcentaje de deserción escolar se mantuvo en 3 %, cifra similar a la que presentaron en semestres pasados sin pandemia.

Asimismo, destacó la labor que realizaron con los docentes, quienes hasta ese momento estaban en “analfabetismo digital” , por lo que tuvieron que trabajar en cursos de actualización que asumieron con responsabilidad cada semestre.

INVESTIGACIÓN

Aunque en la máxima casa de estudios solo realizan investigación de ciencia básica, el rector aseveró que nunca se detuvo y continuó en los laboratorios, campo y algunas las trasladaron a los hogares de los investigadores, aunque sí tuvieron problemas con la cultura y el deporte.

Asimismo, indicó que presentaron un crecimiento importante en el ramo de la informática, pues actualmente la totalidad de trámites de la universidad puede hacerse desde el dispositivo electrónico, además de que generaron una aplicación para hacer pagos, solicitar documentos, constancias y ahora todo eso puede realizarse de manera virtual.

SU PERIODO

Debido a que su periodo como Rector culmina en agosto del próximo año, Luis González dijo que todavía es pronto para evaluar su desempeño.

-¿Cuál ha sido su mayor logro al frente de la Universidad?

-Hasta el momento me deja satisfecho el que la UATx es una universidad que actúa orgánicamente, que tiene un equipo de trabajo integrado. Dejamos de lado las agendas propias y ahora tenemos una común.

¿Pero existe algo en particular que pueda resaltar?

-No responderé esa pregunta, pues no me toca a mí hacerlo, solo diré que resalto la posibilidad de trabajar armónicamente en una agenda común y ver que la Universidad se ha ganado un lugar y es bastante sólida.

Para el regreso a clases presenciales los alumnos de la universidad cumplen con los protocolos de salud debidos / Mizpah Zamora | El Sol de Tlaxcala

TRABAJO SOBRE COVID-19

En otro orden de ideas, sostuvo que la Autónoma de Tlaxcala fue de las primeras universidades en tener un estudio del comportamiento de la pandemia, el cual al momento continúa, pero ya presentaron dos avances, uno de ellos a través de la propia SEP en reunión virtual, de ahí que fue importante para diagnosticar cómo estaban los jóvenes enfrentando la situación, lo que arrojó esa preocupación por la salud mental.

Agregó que ese punto no estaba considerado por ninguna institución de educación superior, siendo ellos los primeros en el país en incorporarla a sus análisis y que generó respuesta en la facultad de psicología, sociología y trabajo social, así como en la facultad de desarrollo humano.

Gracias a ello, resaltó, instauraron chats para atender a los universitarios, además de que vieron la prevalencia de jóvenes en su casa y el problema de las carencias de equipos de cómputo en los hogares, por lo que el celular se convirtió en una herramienta de trabajo y por eso trabajaron en aplicaciones para seguir los cursos.

11 Facultades , tres Unidades Académicas Multidisciplinarias (San Pablo del Monte, Teacalco, Calpulalpan).

, 42 licenciaturas, tres especialidades, 36 maestrías y 11 doctorados

Alrededor de 10 trabajadores de la UATx fallecieron por Covid-19.

