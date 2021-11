Contla hace historia; inauguran el primer Pabellón Artesanal

Como un hecho sin precedentes en el municipio de Contla de Juan Cuamatzi, abrió sus puertas el Pabellón Artesanal, Comercial y de Servicios denominado "Corazón Textil 2021", a desarrollarse hasta el 29 de noviembre en el auditorio de la comuna.

Ahí, el presidente municipal, Eddy Roldán Xolocotzi, dio la bienvenida a los más de 100 expositores, invitados especiales y público en general que asistió con las medidas preventivas de la nueva normalidad del semáforo epidemiológico en verde ante la pandemia de coronavirus.

De este modo, serán 14 días de venta de artículos textiles y gastronómicos, entre otros, de 12:00 a 21:00 horas, pero sobre todo de proyectar de la riqueza de las tradiciones y culturales del pueblo de Contla.

El pabellón ofrece gran variedad de artículos tlaxcaltecas. | Armando Pedroza | El Sol de Tlaxcala

El alcalde resaltó que la asociación civil "Corazón Textil" tiene el objetivo de coadyuvar con los artesanos para darle promoción y difusión, además de crear valor agregado a los artículos que producen con sus manos.

NO AL REGATEO

Roldán Xolocotzi dijo que "cuando tu compras una artesanía, regularmente vas a las ferias y se dice coloquialmente regateas o intentas bajar el precio al artesano, sin embargo a una Coca Cola no la regateas, en un Oxxo no regateas… -por eso- no le quites ese valor al trabajo y esfuerzo que lleva meses en producir algo".

El alcalde de Contla cortó el listón inaugural del evento artesanal y comercial. | Armando Pedroza | El Sol de Tlaxcala

El Pabellón Artesanal abre sus puertas a partir de las 12:00 horas y cierra a las nueve de la noche en el auditorio municipal.





