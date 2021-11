A tiempo, 59 municipios entregan su cuenta pública

La presidenta de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso local, Guillermina Loaiza Cortero, informó que 59 de los 60 municipios cumplieron con la entrega de la cuenta pública del tercer trimestre de 2021, a pesar de que tres comunas habían solicitado prórroga para llevar a cabo el trámite.

El único municipio que incumplió con esta obligación fue Panotla, sin que hasta la fecha hayan revelado las causas del retraso ante la Comisión de Finanzas y Fiscalización, por lo que el ayuntamiento se hará acreedor a una sanción acorde a los días de retraso que registren.

Loaiza Cortero explicó que en el caso del tercer trimestre de la cuenta pública de 2021, dos meses fueron reportados por las autoridades salientes, y solo el informe de septiembre fue presentado por las nuevas administraciones.

Reconoció que, aunque en algunos municipios se presentaron contratiempos debido a las diferencias registradas entre las administraciones salientes y entrantes, los informes financieros fueron entregados conforme al plazo establecido en la ley.

En el caso del municipio de Xicohtzinco, que registró un conflicto post electoral cuya causa motivo a las autoridades a solicitar una ampliación del plazo para la entrega de sus informes financieros, la congresista señaló que cumplió con la entrega de la cuenta y al final se integraron los tres meses de ejercicio al reporte financiero.

Sin dar mayores detalles, refirió que el municipio de Contla de Juan Cuamatzi también cumplió con la entrega de la cuenta pública en el plazo establecido en la legislación en materia de fiscalización, otra de las comunas que solicitó una prórroga fue Panotla, único municipio que no entregó sus informes financieros.

Comentó que en el caso de Panotla, el ayuntamiento tendrá que justificar ante el Órgano de Fiscalización Superior el retraso de la cuenta, además de que solo este ente tiene la facultad para avalar o no una ampliación de plazo a la comuna, a la fecha hayan notificado la aprobación a la petición.

La diputada añadió que en el caso de algunos municipios los informes fueron entregados por separado, debido a que no hubo acuerdo entre administraciones por conflictos generados en la entrega-recepción, no obstante, no especificó en que ayuntamientos se dieron estos casos.

3 comunas habían solicitado una prórroga para entregar la cuenta pública, que son Xicohtzinco, Contla y Panotla.

1 mes del tercer trimestre, correspondiente a septiembre, fue presentado por las nuevas autoridades.

Panotla fue el único municipio que no entregó el tercer trimestre de la cuenta pública 2021, sin que hasta el momento haya presentado una justificación ante el Congreso local

