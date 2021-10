UATx, sin condiciones de regresar a las aulas al 100%

Aunque en la mayoría de las facultades ya asisten alumnos, todavía no existen las condiciones para que la totalidad del alumnado regrese a los salones, sostuvo el rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Luis Armando González Placencia, en referencia al llamado hecho por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de que las universidades públicas deben regresar a las aulas.

En este sentido, explicó que, de acuerdo con el protocolo de la institución, actualmente no ha regresado el 100 % de jóvenes porque hay algunos que no han sido vacunados, de ahí que esperarán a que cumplan con el esquema, aunque, aun así, tampoco estarían en condiciones y no sería el caso de solicitarles que demuestren si fueron inoculados o no.

Más bien, afirmó, han adecuado los espacios para que las clases se lleven a cabo en ambientes seguros, en salones ventilados y puedan tener gel, “sanitizante” y cubrebocas, entre otros insumos, siempre pidiéndoles a los estudiantes que tomen las precauciones debidas, por lo que podrían en el corto tiempo incrementar el aforo, el cual al momento es de un 30 %.

Buscamos que los espacios permitan la sana distancia, pues lo demás es autocuidado; ya nos hemos acostumbrado a utilizar cubrebocas, lavarnos las manos y utilizar el gel antibacterial, aunque lo principal es tener espacios para que las personas tengan al menos un metro de distancia entre sí, pero muchos salones no están preparados para eso,apuntó.

Aunado a lo anterior, agregó que deberán buscar que las personas no se sienten juntas, que guarden espacio en los salones y, aunque algunos espacios son viejos y no tienen ventilación o ventanas, en otros casos las ventanas no se abren, entonces lo que harán es modificar la estructura para que las aulas estén ventiladas.

De igual forma, sostuvo que la prioridad de la institución ha sido la salud de los estudiantes y demás personal.

