Uniformes escolares gratuitos serán solo para zonas marginadas, aclara secretario de Educación

Para el ciclo escolar 2024-2025 en Tlaxcala entregarán uniformes gratuitos para el sector estudiantil, pero no serán para todos, solo cubrirán las zonas marginadas y con alta marginación, reveló Homero Meneses Hernández, secretario de Educación Pública en el estado.

En octubre de 2023 la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros anunció la entrega de uniformes gratuitos para el siguiente año lectivo. A la fecha, Meneses Hernández fue instruido acatar la determinación y ya cuentan con una previsión presupuestal para fijar el número de prendas escolares que entregarán de manera gratuita en las zonas más vulnerables.

Homero Meneses, secretario de Educación en Tlaxcala, detalló que todos los niveles de escuelas ubicadas en zonas marginadas recibirán uniformes escolares. Foto: Cortesía | Sepe-Uset

Pese a contar con la previsión, detalló que no han determinado la cantidad de alumnos que beneficiarán y el total de inversión que dependerá del presupuesto que determine la mandataria tlaxcalteca y será definida en diversos estudios de organismos nacionales y locales, reveló.

Aceptó que el Presupuesto de Egresos 2024 para Tlaxcala fue publicado en tiempo y forma por la titular del Ejecutivo y aprobado por el Congreso local, lo cual es una referencia, pero no para revelar alguna cantidad específica.

Respecto al nivel educativo, el secretario de Educación mencionó que no tienen priorizado algún grado escolar y la distribución será de carácter territorial, es decir, en las comunidades determinadas con alta y muy alta marginación, de ahí que recibirán uniformes todos los alumnos que vivan en esas zonas, así cursen el preescolar o la preparatoria, esto con la finalidad de ayudar la economía de las familias.

Detalló que la entrega será al inicio del ciclo escolar 2024-2025, pero los alumnos de estas áreas también recibirán de manera gratuita paquetes de útiles escolares y la nueva familia de Libros de Texto Gratuitos.

ZONAS BENEFICIADAS

El Gobierno de Tlaxcala ya tiene determinadas qué zonas serán beneficiadas con uniformes gratuitos, pues se basarán en los resultados del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Consejo Estatal de Población (Coespo) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), organismos que tienen autonomía constitucional para determinar las áreas de alta y muy alta marginación.

Homero Meneses mencionó que en función con la definición elaborada por Inegi, Coneval y Coespo obtendrán la relación de comunidades para obtener el nombre y número de escuelas, matrícula estudiantil, toma de tallas y determinar períodos para la elaboración de los uniformes, pues la intención es entregarlos en tiempo y forma al inicio del próximo año lectivo.

De acuerdo con el documento “Índices de marginación por localidad 2020” que brinda el Consejo Nacional de Población, Tlaxcala registró 22 localidades con grado muy alto de marginación y 29 en grado alto. El resto son 101 localidades en índice medio, 210 en bajo y 261 en muy bajo.

Por lo tanto, según la estadística fueron 522 personas que viven en alto grado de marginación y dos mil 543 en índice alto. El resto de la población son: 43 mil 467 en grado medio, 285 mil 94 en bajo y un millón nueve mil 63 tlaxcaltecas en muy bajo nivel de vulnerabilidad.

PRENDAS GRATUITAS MANTENDRÁN MODELO DEL UNIFORME ÚNICO

Los uniformes gratuitos que entregarán a estudiantes en el siguiente año lectivo mantendrán el modelo y tela de los 12 diseños que conforman la colección Tlaxcallan, la cual fue elaborada por docentes y estudiantes de la Ingeniería en Diseño Textil y Moda de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT).

No obstante, emitirán una adenda al Acuerdo del Uniforme Único para brindar la posibilidad de eliminar los cierres, detalló el secretario Homero Meneses.

Reveló que la modificación a la prenda escolar surgió de una consulta efectuada a mil 418 padres de familia de 246 escuelas del estado, la muestra abarcó preescolares y primarias federales y estatales, secundarias generales y técnicas, así como telesecundarias estatales y federales.

Los resultados que obtuvieron fueron que el 54 % de los consultados rechazó los cierres en la prenda escolar al externar que no son necesarios y solicitaron que sean eliminados; otro resultado de la encuesta fue que el 73 % opinó estar satisfecho con el tipo de tela.

Por lo tanto, dijo que tomarán en cuenta la opinión de las familias para el próximo ciclo escolar 2024-2025 y con tiempo emitirán el anexo al documento para la posible modificación.

INNOVARON PUESTA EN MARCHA DEL UNIFORME ÚNICO

En Tlaxcala el uniforme único entró en vigencia, por primera ocasión, en el ciclo escolar 2023-2024, una medida que innovó el ámbito educativo, aseguró Homero Meneses.

Explicó que los dos elementos que tomaron como base para impulsar la prenda escolar fueron: la búsqueda de la igualdad sustantiva y la vida saludable.

Respecto a la búsqueda de la igualdad sustantiva dijo que la Ley General para Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres establece en sus primeros numerales que uno de los propósitos es buscar dicha igualdad, principio establecido también en la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres.

En una referencia internacional, acotó que la UNICEF planteó la movilidad de niñas en el espacio de recreo escolar, el cual fue otro argumento para implementarlo por primera vez en el país y en América Latina.

Respecto al otro eje, el de vida saludable, mencionó que la obesidad infantil en México es grave y el país ha ocupado el primer lugar a nivel mundial, pero contar con una prenda deportiva en las escuelas permite que las niñas tengan mayor movilidad y sin la preocupación tradicional de las limitaciones que brinda la ropa.

Reconoció que no fue fácil que los trabajadores de la educación comprendieran los principios del uniforme único y al principio tuvieron resistencia de los directivos de educación primaria, pero han logrado abatirla en su mayoría.

Los directores llevaban 30 o 40 años de servicio en una modalidad y atribuyeron características al uniforme, como la disciplina y formalidad, pero la ropa no define esos aspectos y la Teoría Pedagógica desmintió esos mitos de que la ropa ayuda a la disciplina, lo más importante es la sana convivencia, el lenguaje, respeto, igualdad y movilidad en el espacio educativo, dijo.

PROVEEDORES ALTERARON DISEÑO

A cinco meses del inicio del ciclo escolar 2023-2024, diversos alumnos llevan uniformes que no cumplen con las características del diseño oficial, pues los proveedores confeccionaron modelos sin cierres o cambiaron la tela, pero esto no provocó que fuera impedido el ingreso a las escuelas.

El secretario de Educación Pública en Tlaxcala dijo que buscan que sean respetados los diseños para cumplir con el factor de identidad, pero eso no significa que tengan acciones punitivas o restrictivas contra los estudiantes que no portan el modelo oficial.

Incluso, compartió que el magisterio tiene la claridad del interés superior de niñas, niños y adolescentes para garantizar el derecho a la educación.

Para el siguiente ciclo escolar, dijo que existe la propuesta de crear un convenio con la Secretaría de Desarrollo Económico y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para tener un registro o un referéndum sobre las prendas.





Nos preocupa que el año pasado, la UTT tomó la determinación de la venta de estos diseños a partir de un solo componente: la petición. No verificaron talleres de las personas que adquirieron la licencia, tampoco comprobaron que se dedicaran a esta actividad y todo se quedó en un ámbito de confianza, pero tuvimos casos de personas que defraudaron a los padres de familia

Detalló que plantearon que esas licencias sean refrendadas y registradas ante la Profeco, lo cual permitirá que los comités de padres adquieran la prenda con personas serias y que no abusen de la buena fe.

En cuanto a la distribución, dijo que han corregido el desabasto que presentaron entre agosto y septiembre, algunos casos se extendieron hasta noviembre, pero actualmente los proveedores cuentan con prendas para cubrir la demanda.

Aunque no existe un balance sobre el porcentaje de escolares que han acatado la medida del uniforme único, dijo que han brindado la libertad a las familias para adquirir la prenda escolar.

Finalmente, externó que no presionarán a las familias para que compren los nuevos uniformes, pues no quieren afectar la economía, de ahí que los casos que tienen hijos que egresaron de la primaria y “heredan” el uniforme al hermano menor, pueden acudir a la escuela con esa prenda y no les será negado el ingreso.

De las 570 escuelas primarias públicas en el estado, solo tres instituciones no han acatado el decreto de portar el uniforme único, sus argumentos son los mitos de formalidad, disciplina e higiene, reveló Meneses Hernández.