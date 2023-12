Va gobierno por plantas de reciclaje de basura

Uno de los retos que en materia ambiental enfrenta el gobierno de Tlaxcala es el manejo adecuado de la basura hasta su disposición final, aceptó Pedro Aquino Alvarado, encargado de despacho de la Secretaría de Medio Ambiente en Tlaxcala.

El funcionario refirió que uno de los problemas más evidentes que enfrenta la administración de Lorena Cuéllar Cisneros tiene que ver con el manejo en general de los residuos en los cuatro sitios de disposición final (rellenos sanitarios) y su correcto funcionamiento.

Informó que una de las proyecciones elaborada por el actual gobierno es la creación de plantas de aprovechamiento, tratamiento o valorización de la basura, para erradicar prácticas actuales como su depósito sobre la tierra, prácticamente a cielo abierto. Mencionó que aunque actualmente existe una regulación para el funcionamiento de los rellenos, la realidad y las necesidades de Tlaxcala exigen nuevas estrategias de manejo de los residuos, sumado a la que la nueva Ley de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible establece que ya no deben ser enterrados (como sucede en los rellenos), y buscar que sean aprovechados y reutilizados.

“Necesitamos evaluar y a partir de los resultados tomar una decisión. Lo que sí dice la ley y quedará incluido en el reglamento es evitar la práctica de enterrado, pues lo que queremos establecer algún tipo de tecnologías que estén aterrizadas a la realidad de Tlaxcala”, explicó.

Detalló que con ello la intención también es aprovechar todos los desperdicios y materiales que tengan una vocación orgánica, de calidad y contenido calórico adecuado para generar composta o energía eléctrica, respectivamente.

Por ejemplo, dijo, a los nuevos sitios donde será depositada la basura no deberá llegar cartón, papel, plástico, vidrio o metales, y que tengan un segundo uso en las empresas o en los mismos hogares, y que los aceites domésticos ya no sean arrojados al drenaje. “La caracterización de los residuos nos va a determinar qué tecnología será aplicada, y hasta antes de tener un estudio que lo determine no podemos tener un panorama”, mencionó.

Adelantó que en aras de poder tomar una decisión con relación a una nueva estrategia para el manejo de la basura en la entidad, el año pasado el Gobierno del Estado contrató los servicios de una unidad verificadora, que forma parte del padrón de auditores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y la revisión determinó que para evitar riesgos es necesario emigrar a un nuevo modelo, puesto que en el caso del tiradero de Panotla fue construido sin que tuviera capas.

Además, adelantó que integrantes del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías actualmente hacen un estudio a ese mismo relleno, cuyo informe que entregará a finales de diciembre, notificará niveles de biogás, radioactividad, estabilidad de taludes y conductividad.

Indicó que cuando los rellenos sanitarios iniciaron sus operaciones en Tlaxcala, a finales de los años 80’s y principios de los 90’s, nacieron para dar una solución al manejo de los residuos porque anterior a ello habían lugares clandestinos, pero que en ese momento su funcionamiento no estuvo apegado a normas o reglamentos, como por ejemplo para determinar el destino de los lixiviados (líquido que se forma por la reacción, arrastre o filtrado de la basura y desechos).