Vacunas de Rotavirus y BCG siguen escasas; el surtido no es regular, dice la Sesa

Después de varios meses, las vacunas Bacillus de Calmette y Guérin (BCG) y Rotavirus continúan escasas, esto debido a que no han sido surtidas correctamente desde de la Federación a Tlaxcala, esto ante la emergencia sanitaria por la Covid-19, que ha atrasado la entrega de los biológicos, lamentó el titular de la Secretaría de Salud estatal (Sesa), René Lima Morales.

En este sentido, indicó que a lo largo del año se ha ido regularizando la entrega de las dosis, pero no ha sido de manera inmediata ni total.

De igual forma, adelantó que al inicio del próximo año también tendrán nuevamente problemas con el surtimiento de las vacunas, pero buscarán paliarlos con toda puntualidad.

Eso sí, sentenció que la vacuna BCG sigue escasa a nivel nacional, de ahí que no es un problema local, por lo que no podrían saber si es que la tendrán en el corto o largo plazo.

Y es que en su momento, la encargada del Programa Estatal de Vacunación de la Sesa, Lucero González Vivanco, precisó que en retraso en la entrega se debió a la pandemia, pues fue algo generalizado, ya que las autoridades federales cancelaron contratos y en esos momentos no existía una producción, pues las vacunas son importadas y los laboratorios no cuentan con ellas.

Sin embargo, aseveró que a nivel federal están teniendo conversaciones para tratar de adquirir las dosis de Rotavirus y BCG, pero se requiere de un procedimiento burocrático, es decir, que las autoridades sanitarias deben verificar que la vacuna esté dada de alta para que se pueda otorgar a los niños.

Afirmó que aunque inmediatamente el desabasto de BCG afecta a los recién nacidos, la edad límite para aplicarla es hasta los cinco años, de ahí que tienen un margen aceptable para esperar el biológico.

Por otro lado, llamó a los padres de familia a acudir a los centros de salud a completar el esquema de vacunación de sus hijos, pues están protegiendo a los bebés y padres con la sana distancia y todas las actividades sanitarias son de alta calidad, por lo que no deben tener temor de acudir.

Finalmente, advirtió que de no realizar la vacunación como lo marca el sector salud, más adelante no solo se batallará con Covid-19, sino con sarampión, tosferina u otras enfermedades que actualmente el estado no tiene gracias a la buena cobertura.

Actualmente el esquema nacional de vacunación consta de 14 dosis, las cuales previenen 16 enfermedades, como son: polio, sarampión, tosferina, tétanos, hepatitis A y B y rubéola, entre otras.

