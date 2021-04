[Video] Anabell Ávalos, primera candidata en presentar su declaración 3 de 3

La candidata por la gubernatura de la coalición "Unidos por Tlaxcala", Anabell Ávalos Zempoalteca, se convirtió en la primera en presentar su declaración 3 de 3.

En conferencia de prensa, refrendó su compromiso con la transparencia, honestidad y la claridad, de ahí que, señaló hizo públicos los bienes con los que cuenta y que son productos de 39 años de trabajo.

Aseguró que la declaración está actualizada hasta el año 2019, y comentó que durante su encargo como presidenta municipal de Tlaxcala no adquirió ningún otro bien, pues durante este periodo finiquitó algunos pagos pendientes de las propiedades con las que cuenta.

La aspirante a ocupar la primera magistratura de Tlaxcala también firmó bajo protesta de decir verdad que no ha sido condenada o sancionada por delitos de violencia sexual o deudores alimentarios.

La candidata al gobierno de Tlaxcala por la coalición "Unidos por Tlaxcala" informó que ya estará disponible para consulta su declaración patrimonial, de conflictos de intereses, de compromisos fiscales, así como la constancia de no antecedentes penales y la presentación de su examen antidoping negativo.

Ávalos Zempoalteca detalló que entre sus propiedades se encuentran dos casas y un terreno, que son producto de herencia familiar.

Además de la casa que actualmente habita, la cual señaló compró en 1988 a través de un crédito hipotecario que, dijo, tardó 25 años en cubrir, a sus bienes se suman dos terrenos que compró en el municipio de Atlangatepec y un departamento en Acapulco que adquirió al concluir su encargo como delegada de la extinta Secretaría de Desarrollo Social ahora Secretaría del Bienestar.

Añadió que posee un departamento de 90 metros cuadrados y una camioneta suburban que obtuvo a crédito y que apenas concluyó con los pagos.

"Soy una mujer que ve de frente, soy una mujer que no miente, que no roba, que no traiciona y a las pruebas me remito", concluyó.

