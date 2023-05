Posponen audiencia de Roxana Ruiz para absolución: "siguen sin hacer justicia", afirma

La audiencia programada para este 21 de mayo en el caso de Roxana Ruiz, acusada de privar de la vida a su violador, no fue realizada, ya que la jueza Mónica Palomino determinó que esto podría violar los derechos de las víctimas en el caso.

Tras salir del juzgado de control de juicio oral, en el penal Neza Bordo, el abogado de Roxana, Ángel Carrera, detalló que no acudió la asesora jurídica de la otra parte a la audiencia, por lo que ésta fue diferida para el martes 23 de mayo a las 13:00 horas.

Roxana Ruiz declaró que lo ocurrido es una muestra de que la justicia "juega con mis sentimientos, con los sentimientos de todas las que estamos aquí en apoyo y en creer que la violencia en contra de la mujer se termine, y se termine todo este proceso que ha sido tan cansado".

Colectivas acompañaron a Roxana Ruiz afuera de los juzgados en el penal Neza Bordo. / Foto: Laura Lovera | El Sol de México

Manifestó que el Poder Judicial sigue atrasando el proceso para acceder a la justicia y añadió que uno de sus temores es que su caso trascienda a otros similares, en los que las mujeres sean víctimas de violencia.

Justicia retardada es justicia denegadaRoxana Ruiz

El abogado Ángel Carrera expuso que, con la postergación de la audiencia, el desistimiento de la Fiscalía del Estado de México para el no ejercicio de la acción penal no significa nada, porque no se ha concretado.

🗣 Durante la espera de la audiencia, a las afueras se manifiestaban integrantes de la colectiva #NosQueremosVivasNezahttps://t.co/6NmwjYK85K



📸 Laura Lovera | El Sol de México pic.twitter.com/yn3iLO82U6 — El Sol de México (@elsolde_mexico) May 21, 2023

Sobre la ausencia de la asesoría jurídica del hoy occiso, el abogado explicó que no era un motivo para diferir la audiencia, ya que ellos conservan su derecho expedito para inconformarse de la resolución que determinaran en el juzgado.

Justicia Fiscalía de Edomex se desiste de acción penal contra Roxana Ruiz

Elsa Arista, de la colectiva "Nos queremos Vivas Neza", exigió que la jueza Mónica Palomino salga del caso, pues, afirmó, no ha sido capaz de garantizar los derechos de Roxana.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Roxana Ruiz estuvo encarcelada y la semana fue declarada culpable bajo las acusaciones de exceso de legítima defensa, derivado del homicidio del hombre que abusó sexualmente de ella.

Sin embargo, el 20 de mayo, el fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, ordenó el desistimiento del ejercicio de acción penal a favor de Roxana.