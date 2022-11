Adelanta AMLO que enviará al Congreso nueva reforma electoral para no violar la Constitución

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este martes que presentará una nueva reforma electoral, luego que reconoció que el bloque opositor del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano no permitirán que desaparezca el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Lo que vamos a proponer es una reforma electoral, no una reforma constitucional, sino una reforma electoral que no se contraponga, que no viole la Constitución y que permita reafirmar principios establecidos en la propia Constitución”.

Puedes leer también: “Plan B” de reforma electoral afectará funciones del INE, advierte el IECM

Resaltó que esta iniciativa será enviada este fin de semana o antes de que termine el período ordinario de sesiones, previsto a concluir el 15 de diciembre.

Ayer, lunes, en la Cámara de Diputados, la oposición advirtió que la reforma electoral propuesta por el presidente López Obrador y Morena sería desechada y celebraron que el INE no será tocado, a pesar que en comisiones el bloque oficialista avaló el dictamen.

Sin embargo, esta mañana, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, informó que se pospuso la discusión de la reforma electoral del presidente López Obrador para el martes 6 de diciembre.

En tanto, López Obrador dijo visiblemente molesto en su conferencia de prensa de hoy que “es un hecho que el bloque conservador va a bloquear” su reforma constitucional en materia política y con sarcasmo, pidió “aplausos” en contra de sus opositores a los que acusó de querer mantener el control político de las elecciones.

Sociedad Existe una gran lucha en el país: Delfina Gómez

“Aplauso, no se le puede quitar dinero a los partidos, aplauso, van a seguir siendo los partidos los que por órdenes de sus jefes nombres a los consejeros y magistrados, aplauso para los que eligen lo que quiere la mayoría de pueblo" dijo el presidente por el revés a su reforma política.

El presidente lamentó que con su nueva iniciativa no podría reducir el número de legisladores plurinominales.

“El bloque conservador quiere mantener los diputados plurinominales y que los partidos sigan sirviendo a la oligarquía, quieren seguir manteniendo a los consejeros electorales” reprochó el presidente.

Sostuvo que la próxima reforma que enviará al Congreso buscará que no se compren votos: “Vamos a buscar la forma de que no haya esa compra de votos que hubo en el 2006. No estoy hablando al tanteo, tengo las pruebas, además son del dominio público: las grandes empresas financiaron la campaña en contra de nosotros, la guerra sucia, el que yo era un peligro para México”, acusó el presidente.

Además de la desaparición del INE, la reforma constitucional de López Obrador plantea modificar el método para la elección de los consejeros mediante voto ciudadano, pero eligiendo a los candidatos con listas determinadas por el presidente, el Congreso y el Poder Judicial y, también la reducción de 11 a 7 consejeros electorales.









