Ante acusación de espionaje ruso, AMLO responde: no somos colonia de nadie

Frente a las imputaciones del Gobierno de los Estados Unidos de un despliegue de espionaje ruso en México; el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que México no es colonia de ningún país extranjero.

Te puede interesar: Vladímir Putin fue más que un espía ruso

Luego que Glen VanHerck, jefe del Comando Norte estadounidense dijo el jueves que en ningún otro país, la inteligencia militar rusa ha desplegado a más oficiales que en México; el presidente López Obrador rechazó esta acusación y subrayó que es respetuoso de la libre manifestación de las ideas, pero ironizó al decir: “hay que mandarles telegramas avisándoles de que México no es colonia de ningún país extranjero, que México es un país libre, independiente soberano, que no somos colonia de Rusia ni de China ni Estados Unidos", subrayó.

El pasado jueves, Van Herck expresó durante una audiencia en el Comité de Servicios Armados del Senado de Estados Unidos que, “en este momento, la porción más grande de miembros de la Inteligencia Militar rusa (GRU) en el mundo está en México. Estos son personal de inteligencia rusa y vigilan muy de cerca sus oportunidades para influir en oportunidades y acceso en Estados Unidos”, sostuvo el militar estadounidense, al agregar que hay inestabilidad en México generada por organizaciones criminales, lo cual crea condiciones para que agentes rusos puedan trabajar y afectar la seguridad de su país.

No obstante, este viernes, el presidente López Obrador al negar esto, subrayó que en México no se le impide a nadie su estancia para que realice sus actividades de manera legal, mientras resaltó que a los delincuentes que cometen delitos se les detiene.

Política Pese a malos resultados, AMLO respalda a Cuauh: No estás solo

“No impedimos a nadie que quiera venir a nuestro país a hacer acciones legales; los que son delincuentes, cometen delitos, se les detiene, no se permite. Nosotros no vamos a Moscú a espiar a nadie, ni vamos a Pekín a espiar qué están haciendo, en China, ni vamos a Washington, ni siquiera a Los Ángeles, no nos metemos en eso”, reprochó el mandatario mexicano.

Las declaraciones de inestabilidad gubernamental en México de Van Herck, se suman a las declaraciones del ex fiscal estadounidense William Barr, quien subrayó hace ocho días que López Obrador perdió el control del país con su estrategia de “abrazos no balazos”.

El pasado 18 de marzo el exfiscal de Donald Trump aseguró que ante la escalada de violencia en el fronterizo estado de Tamaulipas, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya había perdió el control del país debido a los cárteles de la droga en México y resaltó que esto tiene preocupado al Gobierno de los Estados Unidos.

No obstante, el presidente reviró el martes pasado a Barr que está sacando al país adelante con esa estrategia de seguridad pacifica.

“Todo esto que se resume en la frase de abrazos no balazos, él lo menciona y yo puedo sostener que no se puede enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia sólo con medias coercitivas, el mal con el mal, el bien hay que enfrentarlo con el bien y con esa política estamos saliendo adelante, sin masacres, sin mátalos en caliente, con abrazos no con balazos”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo