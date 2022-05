Cumbre de las Américas: Ebrard defiende postura de AMLO sobre invitación a todos los países

Este jueves, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, aseguró en caso de excluir a países en la Cumbre de las Américas, no habrá "una nueva era" en las relaciones de Estados Unidos con países de Latinoamérica.

A través de su cuenta de Twitter, el canciller defendió la postura de México al pedir al gobierno del mandatario Joe Biden a no excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua de la IX Cumbre de las Américas, que se realizará entre el 6 y el 10 de junio en California.

"Si se mantiene la exclusión es más de lo mismo, pasado frente al futuro que se nos ha venido encima y reclama unión de las Américas. Hay que elegir. México propone avanzar.", aseguró Ebrard.

El martes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dejó entrever que quizá no participe en la próxima Cumbre, pues quiere que participen en ella todos los países de América y particularmente Cuba.

No se puede excluir y al mismo tiempo buscar una nueva era en las relaciones de EU con América Latina. Si se mantiene la exclusión es más de lo mismo, pasado frente al futuro que se nos ha venido encima y reclama unión de las Américas. Hay que elegir. México propone avanzar. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 12, 2022

“No vamos todavía a definir cuál va a ser nuestra postura, pero sí, estamos convenciendo, persuadiendo de que debemos unirnos todos” reiteró.

El canciller Ebrard recordó que en la Cumbre de las Américas de 2015, el entonces presidente Barack Obama invitó al presidente de Cuba, Raúl Castro, a la cumbre con el "fin de contar con la presencia de todos los países".

Asimismo, lamentó que “los mismos que aplaudían en 2015 la invitación del Presidente Obama a Raúl Castro a la Cumbre de Panamá”, hoy critiquen la posición de AMLO, e insistió que se debe "retomar el camino iniciado por Obama e interrumpido desde entonces".

EU desestima exigencias de AMLO

El 11 de mayo, el subsecretario de Gobierno de EU para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, realizó una entrevista a El País donde declaró que “es poco probable” que se haga caso a la exigencia del mandatario mexicano, pues no es viable que asistan estos países si no respetan la democracia.

"No nos parece conveniente incluir a países que falten al respeto a la democracia"

Sobre la exigencia de López Obrador de invitar a estos países que EU ha acusado de violar los derechos humanos de sus ciudadanos, el diplomático norteamericano recalcó que “hay poca probabilidad" de su presencia, aunque dijo que “las invitaciones son responsabilidad de la Casa Blanca y las invitaciones formales aún no han salido de la Casa Blanca”.