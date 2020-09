El PES dejará atrás su raíz evangélica tras registro del INE

El Partido Encuentro Social (PES), que ahora se llamará Encuentro Solidario tras recuperar su reconocimiento como fuerza política ante el Instituto Nacional Electoral (INE) pretende acabar con el estigma de ser un partido religioso.

En entrevista con El Sol de México, la coordinadora nacional de ese partido, Alejandrina Moreno, advierte que esta es una nueva oportunidad para mantenerse como opción política y serán una alternativa para promover valores, pero también libertades, dejando atrás el estigma de ser un partido con lazos religiosos.

Aclara que, desde su aparición en la arena política, el PES se caracterizó como un instituto con raíces evangélicas, pero ahora dejarán eso atrás, para ser un partido que pugne por los valores de la familia con ofertas locales en cada región del país.

Asegura, asimismo, que sería deshonesto afirmar que es un partido para todos.

“Nos caracterizábamos como un partido con carácter evangélico, de manera específica, y creo que también nos encasillaban en lo que eso representaba. Nosotros somos un partido de principios y valores que son los mismos que pugnan por la familia y las libertades individuales.

“Si bien nos encasillaron por ser un partido preceptivo, no lo fuimos y no lo seremos ahora. Somo un partido que dentro de los principios y valores cabe mucha gente y no solamente con carácter religioso”, explica la lidereza del PES.

“NO SOMOS SATÉLITE DE MORENA”

En cuanto a ser un partido satélite de Morena y de Andrés Manuel López Obrador, dado que han acompañado todas las propuestas que realizan, Alejandrina Moreno rechazó que se les observe de esa manera. “No nos percibimos ni nos hemos construido para serlo. Nosotros, soy muy franca, creemos en la transformación del

Estado mexicano y eso es a lo que le apostamos y nos mantenemos firmes. Estamos seguros que muchos de los defectos del sistema político mexicano, sin duda, no se corrigen en dos años, ni tampoco en un sexenio”, dijo.

En este sentido, expresa que después de 70 años de un régimen político es necesario rectificar los errores y proponer que la gente se asuma como parte de un nuevo sistema democrático, pero subraya que es un proceso largo en el que el PES quiere contribuir a la Cuarta Transformación.

“Estamos sumados a un proyecto de largo plazo, pero eso no significa que pudiéramos ser un partido satélite. Lo digo de manera categórica, no somos satélites de Morena ni de ningún otro partido.

Cuando nosotros encontremos diferencias con el gobierno se lo haremos saber, pero de fondo, en el cambio de régimen, creemos que debemos ser parte de él”.

Por su parte, y ante rumores de coqueteos políticos con otros partidos, el líder de la bancada del PES en la Cámara de Diputados, Jorge Argüelles, aclaró que este instituto se mantendrá firme en la ruta de la Cuarta Transformación. “Para no hacer chismes y no hacer olas, lo digo claramente, la única alianza que Encuentro Social tiene y tendrá, es con el presidente de la República”, afirmó.

Respecto a la asistencia del senador priista Manuel Añorve a la plenaria de los diputados del PES en Acapulco, Guerrero, el legislador subrayó: “Manuel Añorve es un amigo muy querido que ha visto mi carrera política desde los inicios y fue en carácter de invitado especial”.