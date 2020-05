Falso que mi gobierno supiera sobre nexos de García Luna: Felipe Calderón

Luego de que Roberta Jacobson, exembajadora de Estados Unidos en México, asegurara en entrevista con Proceso que el gobierno del expresidente Felipe Calderón conocía los nexos que el ex secretario de seguridad pública, Genaro García Luna, tenía con narcotraficantes, el ex mandatario calificó como falso a lo anterior y detalló que “lo que había eran rumores no corroborados- ni por EUA ni por México-”.

“Es falso que mi gobierno tuviera información sobre nexos de Genaro García Luna con el narcotráfico. Actué con determinación contra el crimen organizado y recibí amenazas por ello, jamás hubiera permitido que ningún funcionario con vínculos como esos siguiera en el gobierno”, precisó Calderón Hinojosa a través de su cuenta de Twitter.

Les comparto carta que envié a Proceso. Es falso que yo tuviera información de vínculos de García Luna con el narcotráfico. Cómo la Emb. Jacobson dice, lo que había eran rumores no corroborados- ni por EUA ni por México- con evidencias o fuentes sin sesgo. pic.twitter.com/kmwSFTEVXV — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) May 3, 2020

Destacó lo que la exfuncionaria estadounidense dijo sobre que se tenía información y “rumores que en su mayoría no fueron confirmados”.

Además, ante el supuesto de que las autoridades de Estados Unidos (EU) hubieran tenido conocimiento de vínculos ilícitos de García Luna, Felipe Calderón cuestionó el por qué la Iniciativa Mérida “dotó de importantes dispositivos y tecnología de inteligencia de vanguardia, armamento y equipo” a la Secretaría de Seguridad Pública.

La Embajadora Jacobson precisa a que se refiere en la entrevista: “Teníamos información y escuchamos rumores que en su mayoría no fueron confirmados… nunca información que fuera confirmada por una fuente imparcial; que no fuera tendenciosa”. Eso lo que hemos sostenido siempre. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) May 3, 2020

“Como ella afirma, ‘el departamento de Estado estaba obligado a cerciorarse de que el equipo militar (…) no fuera utilizado para favorecer y facilitar el trasiego de drogas'. Sería absurdo suponer que, sabiendo sus supuestos nexos, hubieran dado ese apoyo multimillonario a la SSP”, detalló el expresidente.

Asimismo, añadió que su Gobierno y el de EU “alcanzó niveles sin precedentes” y señaló que este no “dependía de una sola persona, sino era una labor de equipo interinstitucional”.

Si las autoridades de EUA hubieran sabido de vínculos ilícitos del SSP, ¿Por qué la Iniciativa Mérida de la que ella era responsable dotó de importantes dispositivos y tecnología de inteligencia de vanguardia, armamento y equipo, incluyendo helicópteros Sikorsky a la SSP? — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) May 3, 2020

“De hecho, en muchos operativos en que se requería las agencias estadounidenses optaban discrecionalmente por la interlocución uno a uno, con algunas de las dependencias vinculadas al Gabinete de Seguridad”, continuó.

Finalmente, Felipe Calderón mencionó que si el gobierno estadounidense hubiera tenido información contra cualquier alto funcionario mexicano, esta tuvo que ser comunicada.