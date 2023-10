México propone crear coalición global contra fentanilo

México propuso a Estados Unidos crear una coalición global para dar seguimiento a la ruta de los precursores químicos que se usan en la fabricación ilegal de drogas sintéticas como el fentanilo.

En conferencia de prensa, la canciller mexicana, Alicia Bárcena, explicó que la propuesta realizada por la Secretaría de Marina durante la tercera reunión del Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad con Estados Unidos, está orientada a rastrear el origen de los precursores químicos que el crimen organizado utiliza para fabricar distintas drogas sintéticas.

“Efectuar una coalición, una reunión de países productores de precursores químicos de uso dual, para regular el mercado, para establecer controles y evitar el tráfico ilegal. De esta manera, actuamos en favor de la salud de nuestros pueblos”, explicó.

Acompañada de su homólogo estadounidense Antony Blinken y los responsables de la seguridad de la Unión Americana, Bárcena aseguró que en México no hay una crisis por fentanilo, pero destacó que deben atenderse las causas por las que los jóvenes consumen drogas.

Al tomar la palabra, la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, rechazó que México sea productor de fentanilo, y aclaró que sólo es país de tránsito. “Reiteramos la cuestión del seguimiento de los precursores químicos, ya que México no es un productor de fentanilo, es un país de tránsito y en el país no se han detectado laboratorios dedicados a ello”, afirmó.

Sin embargo, apenas unos minutos después, el Fiscal de Estados Unidos, Merrick Garland dijo que, una vez que los precursores llegan de China, organizaciones criminales producen el fentanilo en territorio mexicano y luego lo cruzan por la frontera norte.

"Esta cadena empieza con las empresas en China, que producen los precursores químicos. Luego los cárteles de Sinaloa y Jalisco, que están produciendo el fentanilo y lo están traficando, esto lleva a lo que cruza por nuestra frontera. Estamos haciendo todo lo posible con nuestros homólogos mexicanos para desmantelar cada paso de esa cadena de distribución", dijo Garland.

Cuestionada sobre la contradicción, la secretaria de Seguridad insistió en que México no produce precursores, que es sólo un territorio de paso y que, para la producción de esa droga sintética, se requiere de un equipo especial. "No hay ninguna contradicción en la posición de Estados Unidos y de México, en México no se produce, insisto, precursores químicos, esos precursores químicos, vienen de Asia, en general, de varios países. En México, hay laboratorios, cocinas en donde se producen, en la mayoría de los casos, metanfetamina. Hay algunos, debe haber algún tipo de llegada a México de fentanilo y sí, efectivamente pasa hacia Estados Unidos, pero, insisto, que México no produce fentanilo, lo quiero decir bien", afirmó.

La canciller Bárcena intervino también en el tema y dijo que aun cuando México no produce precursores, sí se ha comprobado la existencia de laboratorios clandestinos en el territorio.

Durante la conferencia de prensa, celebrada en Palacio Nacional, Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, reafirmó el compromiso del presidente Biden por interrumpir el tráfico de armas que se producen en Estados Unidos y son enviadas al crimen organizado de este lado de la frontera. “Doy algunos ejemplos. En el área del tráfico de armas de fuego, vamos a compartir con nuestros socios mexicanos, un informe mensual del movimiento de las armas de fuego, del movimiento previsto hacia el sur. No solo para dar seguimiento a nuestras labores de interdicción (inhibición general para disponer de bienes), sino para facilitar operaciones conjuntas e investigaciones conjuntas”, explicó.

Las autoridades estadounidenses agradecieron en reiteradas ocasiones la entrega de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán líder del Cártel de Sinaloa, como parte de los esfuerzos de México contra la producción y tráfico de fentanilo, y advirtieron que no será el último criminal que será capturado y llevado ante la justicia.

“Me gustaría empezar reiterando mi agradecimiento por la extradición de Ovidio Guzmán López de México a Estados Unidos, hace solo tres semanas, su extradición es un símbolo poderoso de lo que podemos lograr cuando trabajamos mancomunadamente”, dijo Merrick Garland, fiscal general de justicia de Estados Unidos, en el mensaje previo a la reunión del Diálogo.

El tema migratorio también estuvo presente en el encuentro binacional. Al respecto, Alejandro Makorkas dijo que se está combatiendo a los grupos de traficantes de migrantes más importantes con más de 260 arrestos nacionales e internacionales.