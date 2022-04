Piden desaforar a sobrina de AMLO por presunta corrupción en Tamaulipas

CIUDAD VICTORIA. Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) del Congreso del Estado de Tamaulipas exigieron a la Fiscalía Anticorrupción de esa entidad que solicite el desafuero de la diputada de Morena, Úrsula Patricia Salazar Mojica, sobrina del presidente Andrés Manuel López Obrador, por su presunta participación en la solicitud de “moches”.

La petición de desafuero se da luego de que la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas confirmara que la voz de Salazar Mojica es la que se escucha en un audio donde una mujer propone a un proveedor “inflar” el monto de factura a pagar para que el excedente le fuera devuelto a ella.

➡️ AMLO defiende Cuauhtémoc Blanco: la traen contra él y no dejan de atacarlo

Sociedad Gasta Autoridad Portuaria Integral de Tampico en cantina y pasteles

“Ese dinero te los pago a ti y tú me lo regresas a mí. En lugar de la cotización que tú me diste, si fueron 98 los subiré a ciento y algo”, dice una mujer en el audio que se difundió en marzo, y que tras su peritaje la Fiscalía señala a la morenista.

“La Fiscalía ha confirmado que efectivamente la voz de la diputada Úrsula Salazar Mojica en ese audio es de ella y aunque ha argumentado que se trataba de guerra sucia en su contra, hoy se confirmó que es su voz y deberá enfrentar a la justicia como cualquier ciudadano”, señaló la legisladora panista Myrna Flores Cantú.

La legisladora de Morena, quien impulsó la Ley de Austeridad, volvió a negar que la voz que se escucha en el audio sea la de ella.

“Es un audio apócrifo, es un audio hecho y lo que están haciendo es ser juez y parte de lo que ellos mismos están maquinando en esta guerra sucia”, aseguró ayer a su llegada al Congreso estatal donde funge como representante del Grupo Parlamentario de Morena.

Mientras, los panistas señalaron que tras la confirmación por parte de la autoridad, la diputada de Tampico debe ser sometida a un proceso de desafuero ya que consideran que existen elementos suficientes para que sea investigada y que el caso no quede impune.

También acusaron a Salazar Mojica de querer poner una cortina de humo, luego de que esta semana acudió con otros diputados de Morena al Senado de la República para plantear la desaparición de poderes en Tamaulipas.

Política Disminuyen sanciones a servidores públicos durante la 4T

“Lo que ellos quieren hacer es que como la Fiscalía ya confirmó que sí es la voz de la diputada la que se escucha en ese audio, quieren desviar la atención con otras cosas, pero realmente esto es lo que es sumamente grave para todos los tamaulipecos”, comentó Flores Cantú a nombre del PAN.

El peritaje se realizó tras la denuncia presentada a finales de marzo en la Fiscalía del estado por Verónica Juárez Piña, delegada del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y Rosario Vargas Sánchez, secretaria general del Comité Estatal del mismo instituto político.

La Fiscalía informó que mantiene aún abierta su investigación sobre esa denuncia contra la diputada morenista.

Salazar Mojica es hija de Úrsula Mojica Obrador, prima del Presidente, quien falleció en 2020.

El pasado 1 de abril, López Obrador se deslindó de su sobrina al ser cuestionado en su conferencia matutina. Aunque aceptó el parentesco, dijo que no la reconocería si se la encontraba en algún lugar.

“Si la veo en la calle no la identifico, no tengo relaciones en nada, seguramente tengo fotos con ella, eso sí, por mis giras por Tamaulipas, pero no hay ninguna relación”, comentó en la mañanera.