Se registra Monreal como aspirante a candidatura presidencial de Morena

Ricardo Monreal Ávila, senador con licencia, formalizó hoy su registro como aspirante a la candidatura de Morena a la presidencia de la República.

Acompañado de su esposa y sus hijas, así como de batucada, el zacatecano entregó sus dos propuestas de encuestadoras, su licencia al cargo de senador y la carta compromiso que todas las corcholatas tienen que firmar, en la cual garantizan que respetarán los resultados de la encuesta que definirá al “defensor nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación”.

Al hacer uso de la palabra, Monreal Ávila calificó de inteligente y afortunada la decisión de la dirigencia nacional de Morena de otorgar cinco millones de pesos a cada corcholata para que hagan sus recorridos por todo el país, pues dijo que abonará a la transparencia y rendición de cuentas y evitará el uso de recursos ilícitos.

"Me pareció inteligente y afortunada la decisión y felicidades porque nos están resolviendo un gran problema a quienes no disponemos de recursos, para que no se acuda a financiamiento ilícito o incluso pudiendo ser lícito, provenientes de actividades lícitas, pero ilegal", dijo.

El senador reveló que comenzará sus recorridos en el Monumento a la Madre, en la Ciudad de México; el martes irá a Lerma y Toluca, Estado de México; el miércoles estará en Puebla; el jueves en Hidalgo; viernes y sábado en Zacatecas y el domingo en San Luis Potosí.