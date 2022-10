Descartan que intoxicación de estudiantes en Chiapas fue por droga en agua

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que la causa de intoxicación de más de 100 adolescentes en el municipio de Bochil, Chiapas, haya sido por algún tipo de droga en el agua como se presumió en un principio.

Desde Palacio Nacional, el mandatario federal aseguró que hasta el momento no se ha encontrado ningún tipo de droga en las pruebas toxicológicas que se les han realizado a los más de 100 menores de edad que resultaron intoxicados en la secundaria Juana de Asbaje en Chiapas, por lo llamó a la población a que no haya psicosis.

“Se está encontrando que no hubo droga, que pudo haber habido por alimentos, por agua, pero que no es un asunto de droga (...) Entonces vamos a esperar, sí quiero aclarar (eso) para que no haya psicosis, porque estoy seguro que no le va a pasar nada a los muchachos, pero sí me preocupa que sí vaya a ver un acto precipitado de castigo a quien se piense que quiere hacerles mal a los jóvenes”, advirtió.

El pasado 8 de octubre, en cuestión de minutos, varios alumnos de dicha secundaria comenzaron a perder el conocimiento y presentar signos de intoxicación.

En un primer momento los padres de familia aseguraron que había coincidencias en el consumo de alimentos y agua, por lo que se señaló como posible causa la ingesta de algún alimento contaminado o en descomposición. Más tarde en un estudio aplicado a una alumna se habría encontrado que dio positivo a cocaína, por lo que se supuso que éste fue el motivo de la intoxicación, situación que causó molestia en los padres.

Sin embargo, el presidente negó que este sea el caso y la versión sobre la supuesta droga hasta el momento no ha sido comprobada, pero que ha tomado relevancia gracias a las redes sociales.

Explicó que en cada uno de los casos se han realizado los exámenes necesarios para determinar cuál fue la causa de intoxicación, pero que los resultados estarían en un aproximado de 10 días, por lo que de momento no es posible descartar o confirmar hipótesis, así que llamó a actuar con prudencia.

“Es importante que no haya habido psicosis, porque nos puede llevar a cometer actos precipitados contra personas, repartidores, maestros, porque se trata de los hijos, entonces actuemos con prudencia, esperemos los resultados, pero no hay nada que tiene que ver con droga”, concluyó.