Los muertos no son un show, dice Sicilia

CUERNAVACA. Partió ayer de la capital de Morelos una nueva Caminata por la Paz encabezada por los activistas Javier Sicilia y Julián LeBarón, quienes solicitarán al presidente Andrés Manuel López Obrador que reconozca la emergencia nacional que hoy viven los Mexicanos y cumpla con los acuerdos que hizo con las familias de las víctimas.

La marcha llegará el domingo a Palacio Nacional en la Ciudad de México a entablar un diálogo con el gabinete de seguridad del gobierno federal, luego de que el Presidente afirmó que no va a recibirlos para no hacer un “show y proteger la investidura presidencial”.

Sicilia aseveró que el número de muertos, que ha llegado casi a 40 mil, no es un show. “Ya no son tiempos de destruir sino de arropar, de amar y no odiar”, dijo. Cuestionado sobre los niños reclutados por las autodefensas en Guerrero, señaló que “esa es parte de la realidad que no se quiere ver y debe ser un llamado a la Presidencia, y a todos, de que no debemos permitir la falta de justicia y verdad, que estos muchachos tienen que salir armarse porque no hay nadie que haya respondido por sus padres. De ese tamaño es el llamado que hacen estos muchachos. Ojalá el Estado pueda construir esa política profunda que evite más que jóvenes que pierdan a su familia tengan que salir a armarse para defender su dignidad.

Pasadas las nueve de la mañana, la marcha se enfiló hacia la autopista con destino al poblado de Coajomulco, donde pernoctaron para reanudar hoy la marcha, que sale en autobuses rumbo a Tres Marías desde donde caminarán a intervalos hasta an Pedro Mártir, en Tlalpan.

Por su parte, Julian Le Baron aclaró que “la encomienda es caminar para sacar el dolor, estamos dando los primeros pasos a una unidad nacional para defender la vida. Lo más importante es que toquemos conciencias y corazones”.

Advirtió que van a exigir resultados al Gabinete de Seguridad, de lo contrario buscarán como ciudadanía organizada que sean retirados de sus cargos para que los ocupen quienes sí puedan con dichas responsabilidades.

En un segundo pronunciamiento ayer por la tarde, los activistas señalaron que no buscan una solución a la inseguridad con policías, sino que solicitan al gobierno justicia transicional que busque romper con la impunidad que hay en los casos de violaciones graves a los derechos humanos y así atender a todas las victimas de todas las violaciones graves, para lo cual se requiere la formación de una gran comisión de la verdad. “Las cifras que tenemos hoy es la punta del iceberg de la verdad de la tragedia mexicana”, dijo Sicilia, que además pidió una “necesaria supervisión del auxilio internacional para romper con la impunidad”.