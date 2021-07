Evacuan a más de 400 personas por incendios en California

California.- Debido al avance de las llamas de uno de los múltiples incendios que estos días ocurren en el oeste de Estados Unidos, más de 400 personas fueron evacuadas de sus casas en las cercanías del Parque Nacional de Yosemite.

El portavoz del Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California (Cal Fire), Jaime Williams, informó que el fuego, bautizado como "River" y que quema en el condado de Mariposa, ya lleva más de 3 mil 200 hectáreas calcinadas y ha destruido cinco construcciones.

La región en la que se declaró este incendio el domingo está registrando temperaturas altísimas de más de 42 grados, lo que acelera la propagación de las llamas y dificulta enormemente el trabajo de los bomberos, que por el momento solo han logrado contenerlo en un 10%.

En paralelo al de "River", otro fuego en el Norte de California ha quemado hasta ahora casi 36 mil 400 hectáreas, tres veces la superficie de la ciudad de San Francisco, convirtiéndose así en el incendio forestal más grande en lo que va de año en ese estado, informó este lunes el Servicio Forestal de EU.

Este fuego de combustión rápida está afectado al Bosque Nacional Plumas, en el extremo norte de Sierra Nevada, cerca de la ciudad de Beckwourth, unos 80 kilómetros al noroeste del lago Tahoe.

Según el último reporte oficial, este fuego causado por un rayo ha sido contenido en solo un 23%.

Durante este fin de semana el incendio avanzó rápido y llegó a una autopista estatal cerca de la ciudad de Doyle, donde quemó por lo menos seis estructuras.

En total, y según cifras de Cal Fire, en lo que va de año han ocurrido más de 4 mil 100 incendios en ese estado del oeste de EU, a pesar de que los meses tradicionalmente complicados en cuanto a fuegos -octubre y noviembre- todavía no han llegado.

En el vecino estado de Oregón, otro gran incendio, bautizado como "Bootleg", lleva quemadas más de 62 mil hectáreas en la zona del Bosque Nacional de Fremont-Winema y amenaza por su proximidad una línea de transmisión eléctrica de alto voltaje que conecta las redes de California y Oregón.

Ante el riesgo de que la línea se vea afectada por el fuego y se corte el suministro, el Operador del Sistema Independiente de California (CAISO, por sus siglas en inglés), que gestiona la red, pidió a los consumidores que reduzcan al máximo el consumo eléctrico entre las 4 y las 9 de la tarde del lunes.

Para hacer frente a la temporada de incendios que se avecina, el presidente estadounidense, Joe Biden, anunció recientemente una subida temporal del sueldo de los bomberos contratados por el Gobierno federal a un mínimo de 15 dólares la hora, en un intento de contener el impacto del fuego en el oeste del país.