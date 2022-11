Texas se defenderá de “invasión” de migrantes con la fuerza armada y un muro fronterizo

Con el argumento de defender a Texas de una “invasión” migrante, el gobernador Greg Abbott anunció el despliegue de la Guardia Nacional y del Departamento de Seguridad que irá de la mano de construcción de muros fronterizos.

Desde su cuenta de Twitter, el gobernador republicano anunció la implementación de estas medidas de seguridad.

“Invoqué las Cláusulas de Invasión de las Constituciones de EU y Texas para autorizar completamente a Texas a tomar medidas sin precedentes para defender a nuestro estado contra una invasión”, compartió en su cuenta.



“Estoy usando esa autoridad constitucional y otras autorizaciones y órdenes ejecutivas para mantener seguros a nuestro estado y país”, añadió.

I invoked the Invasion Clauses of the U.S. & Texas Constitutions to fully authorize Texas to take unprecedented measures to defend our state against an invasion.



— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) November 15, 2022

El plan de Texas contra la "invasión" de migrantes

El mandatario, que en abril de este año paralizó la frontera de Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua y Coahuila con el endurecimiento de las medidas de revisión para que los gobernadores fronterizos mexicanos aumentarán sus acciones contra el paso migrantes, anunció que recurrió a las cláusulas de Invasión de las Constituciones de Estados Unidos y Texas.

“Para autorizar completamente a Texas a tomar medidas sin precedentes para defender a nuestro estado contra una invasión. Estoy usando esa autoridad constitucional y otras autorizaciones y órdenes ejecutivas para mantener seguros a nuestro estado y país”, informó.

Greg Abbott en abril de este 2022 paralizó la frontera de Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua y Coahuila con el endurecimiento de las medidas de revisión | Twitter: @GregAbbott_TX

Destacó que este mecanismo contra la "invasión" incluye el despliegue de fuerzas armadas en la frontera de Texas, que con México comparte 2 mil 28 kilómetros.

“Desplegar la Guardia Nacional para proteger nuestra frontera y repeler y hacer retroceder a los inmigrantes que intentan cruzar la frontera ilegalmente”, destacó.

“Desplegar el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) para arrestar y devolver a los inmigrantes que cruzaron ilegalmente y desplegar el DPS para arrestar a los inmigrantes ilegales por actividades delictivas”, añadió.

Se construirán muros en la frontera de Texas

El republicano dijo que dentro de las estrategias se construirá un muro fronterizo en varios condados en la frontera, cuya ubicación aún no revela.

“Despliega lanchas cañoneras para asegurar la frontera. Designan a los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas extranjeras. Entrar en un pacto con otros estados para asegurar la frontera”, precisó.

Al plan, se suma el celebrar acuerdos con potencias extranjeras para mejorar la seguridad fronteriza.

“Proporcionar recursos para que los condados fronterizos aumenten sus esfuerzos para responder a la invasión fronteriza”, reiteró el gobernador, quien aseguró que defenderá con fuerza armada y muros a Texas de la “invasión” de migrantes.

¿Qué dice la Constitución de EU?

En cuando a esta medidas tomadas por el recientemente reelecto gobernador texano para frenar la invasión de migrantes, las leyes estadounidenses establecen lo siguiente:

El Artículo Cuarto en la Cuarta Sección de la Constitución de Estados Unidos a la letra establece que “Los Estados Unidos garantizarán a todo Estado comprendido en esta Unión una forma republicana de gobierno y protegerán a cada uno en contra de invasiones, así como contra los disturbios internos, cuando lo soliciten la legislatura o el ejecutivo (en caso de que no fuese posible reunir a la legislatura)”.

Desde su cuenta de Twitter, el gobernador republicano, anunció la implementación de estas medidas de seguridad; Imagen de archivo | Vladimir Meza

En tanto en el Artículo 1, Octava Sección, segmento 15 menciona que el Congreso tendrá facultad “para disponer cuando debe convocarse a la milicia nacional con el fin de hacer cumplir las leyes de la Unión, sofocar las insurrecciones y rechazar las invasiones”.

Texas envía camión con migrantes a Filadelfia

Abbott informó además que continúa con el envío de migrantes a distintos estados de la Unión Americana.

“El primer autobús de inmigrantes de Texas partió hacia Filadelfia”, dijo el republicano, quien ha efectuado esta misma medida a estados como Nueva York y Washington.

Presumió que “el Estado de la Estrella Solitaria continuará haciendo más que cualquier otro estado en la historia para asegurar nuestra frontera, incluida la adición de más ciudades santuario como lugares de entrega para nuestra estrategia de transporte en autobús”.

Con esta postura Texas asegura que se defenderá con fuerza armada y muro de lo que su gobernador denominó la “invasión” de migrantes desde México.

