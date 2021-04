Muere en prisión Bernard Madoff, el mayor estafador de la historia

El exfinanciero Bernie Madoff, condenado a 150 años por perpetrar la mayor estafa piramidal de la historia, murió en una prisión federal de Estados Unidos a los 82 años.

La Oficina de Cárceles Federales estadounidense anunció el fallecimiento de Madoff, que sufría fallas renales crónicas y varias otras enfermedades de base.

El exfinancista estaba confinado en la prisión de Butner, en Carolina del Norte, luego de su sentencia en junio del 2009 por estafar a miles de personas en todo el mundo, un fraude estimado en hasta 64 mil 800 millones de dólares.

Mundo Bernie Madoff, del barrio obrero de NY al gran timador del mundo

En febrero pasado, el abogado de Madoff había informado que su cliente padecía una enfermedad terminal y no quería morir en la cárcel.

Según el abogado, Brandon Sample, Madoff sufría "una enfermedad renal terminal, entre otras enfermedades graves".

"El Buró de Prisiones (BoP) concluyó en septiembre de 2019 que Madoff tiene menos de 18 meses de vida a raíz de la naturaleza terminal de su insuficiencia renal", escribió Sample al pedir clemencia.

El diario The Washington Post informó entonces que Madoff precisaba atención médica las 24 horas y solo se transportaba en silla de ruedas.

El pedido de clemencia de Madoff, que quería hacer las paces con sus nietos y morir en su casa, fue denegado.

Foto: Reuters

Madoff pasó de ser una de las figuras más prestigiosas de Wall Street a todo un símbolo de las peores prácticas bursátiles tras destaparse el gigantesco fraude de inversiones que operó durante años y que terminó por costar miles de millones a grandes y pequeños inversores.



El financiero desarrolló el sistema fraudulento piramidel o Ponzi, que prometía altas rentabilidades y que pagaba a los primeros inversores con las cantidades que captaba de los últimos en confiar en su gestión.

Entre las miles de víctimas de las estafas de Madoff figuran tanto individuos de a pie como empresas, fondos de pensiones, fondos de cobertura y organizaciones de beneficencia. Entre ellos aparecen celebridades como Kevin Bacon, Kyra Sedgwick y John Malkovich, y una ONG asociada con el director de cine Steven Spielberg.

Los dueños del equipo de béisbol New York Mets, uno de los clientes que más tiempo fueron asesorados por Madoff, tuvieron problemas durante años para contar con un equipo competitivo debido a las pérdidas que sufrieron.

Foto: Reuters

Algunas de las víctimas de Madoff lo perdieron todo. Muchos procedían de la comunidad judía de Estados Unidos, en la que Madoff se desenvolvía como un importante filántropo.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Sus crímenes fueron revelados por las autoridades en 2008 por sus dos hijos, que no participaron en las estafas.

Madoff fue detenido en diciembre de 2008 y tres meses después se declaró culpable de once delitos económicos que le enviaron a prisión de por vida, con una sentencia de 150 años de cárcel.

Pasada más de una década, las víctimas siguen aún recuperando dinero gracias a la liquidación de su firma y el trabajo de la Justicia estadounidense.

"He pasado 11 años en prisión y con bastante franqueza, puedo decir que los he sufrido", dijo Madoff en una entrevista con el diario The Washington Post.

"No ha habido un solo día en prisión en que no sienta la culpa por el dolor que he causado a las víctimas y a mi familia", sostuvo.