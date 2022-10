Suben a 137 los muertos tras derrumbe de un puente colgante en India

Al menos 137 personas murieron en India después de que un abarrotado puente colgante de la época colonial se derrumbó sobre un río en el estado de Gujarat, informó este lunes la policía.

Las autoridades dijeron que cerca de 500 personas se encontraban ayer celebrando una festividad religiosa en el puente, cuando los cables que sujetaban la estructura cedieron.

El comandante de la polícía local P. Dekavadiya dijo el lunes por la tarde que el balance de muertos subió a 137, incluyendo cerca de 50 niños, el menor de ellos de dos años.

Cerca de 500 personas se encontraban ayer celebrando una festividad religiosa en el puente. | Foto: AFP

"Vi el puente colapsar ante mis ojos", declaró un testigo que trabajó toda la noche para intentar rescatar gente.

"Fue traumático cuando una mujer me mostró una foto de su hija y me preguntó si yo la había rescatado. No pude decirle que su hija había muerto", agregó el testigo, quien no dio su nombre.

Otro hombre identificado como Supran dijo a medios locales que el puente estaba "a tope". "Los cables se cortaron y el puente cayó en un segundo. La gente cayó al río, unos encima de otros", agregó.

Videos difundidos que aún no han podido ser verificados mostraban a personas colgando de los restos de la estructura, en la oscuridad, y otros tratando de nadar hacia la orilla para ponerse a salvo.

Las autoridades indican que la cifra de muertos podría seguir aumentando. | Foto: AFP

Nueve personas detenidas

El gobierno del Estado nombró a un equipo de cinco investigadores para determinar las causas del derrumbe, declaró el oficial superior de policía del distrito de Rajkot, Ashok Kumar Yadav.

La policía detuvo a nueve personas el lunes, todas vinculadas a una empresa que se encargaba del mantenimiento del puente. Están siendo investigados por homicidio culposo, informó Ashok Kumar Yadav en un comunicado.

Según la prensa, el contratista es el grupo Oreva, con sede en Morbi. La compañía no estaba disponible en lo inmediato para comentar el caso.

Familiares y amigos de las víctimas realizaron una vigilia en honor a los fallecidos. | Foto: AFP

El puente colgante de 233 metros, construido en la era del mandato británico, había sido abierto esta misma semana al público, tras siete meses de trabajos de reparación.

La emisora NDTV informó de que el puente reabrió el miércoles a pesar de no tener un certificado de seguridad y de que imágenes difundidas el sábado lo mostraban tambaleándose.

Las autoridades lanzaron una operación de rescate tras el colapso con submarinistas desplegados en la zona para encontrar a los desaparecidos.

Decenas de soldados del ejército y la marina participaban en la operación de rescate.

Las autoridades planeaban detener el agua desde la presa de control cercana y usar bombas para vaciar el río y acelerar la operación de búsqueda.

El primer ministro Narendra Modi, que se encontraba de visita en Gujarat, anunció compensaciones para las familias de las víctimas y los heridos en el accidente.

Los accidentes en infraestructuras, incluidos puentes, son comunes en India debido a que muchas estructuras son viejas y sufren la falta de mantenimiento.

Un paso elevado se derrumbó en 2016 en medio de una calle muy concurrida en la ciudad de Calcuta (este) dejando al menos 26 muertos. Los equipos de rescate sacaron a cerca de un centenar de personas bajo las enormes piezas de cemento y metal.

En 2011, al menos 32 personas murieron cuando un puente lleno de gente que acudía a un festival colapsó en el noreste del país, a unos 30 kilómetros de Darjeeling.