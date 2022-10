SIP será un faro contra el autoritarismo, remarca su nuevo director, Michael Greenspon

El nuevo presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Michael Greenspon (The New York Times) se ha comprometido este domingo a que la organización "siga siendo un faro contra la oscuridad del autoritarismo" y a luchar por la sostenibilidad de los medios, con un pago justo de las plataformas.



En su primer discurso como presidente, en la clausura de la asamblea que la SIP ha celebrado en Madrid entre el 27 y el 30 de octubre, el ejecutivo estadounidense ha reafirmado la promesa que le hizo el pasado viernes a la hija de Juan Lorenzo Holmann Chamorro: no olvidar que su padre, como otros periodistas nicaragüenses, sigue encarcelado.

Te recomendamos: SIP ve posible amenaza a libertad de expresión en reforma de Telecomunicaciones



"Nuestra misión permanece esencial como lo fue cuando nos fundamos hace 80 años", ha remarcado el director global de Licencia e Innovación impresa del New York Times, que ha tomado el relevo de Jorge Canahuati, (Grupo OPSA, Honduras).



Una misión fundamental ante el "renacimiento del autoritarismo" y la profusión de líderes "que prefieren dar la espalda a la libertad de sus ciudadanos y usar los medios como chivos expiatorios".

Sociedad SIP brinda aplausos de pie en memoria de 13 periodistas mexicanos asesinados

Sostenibilidad de los medios



Además de hacer frente a estos desafíos de la libertad de prensa, Greenspon se ha comprometido a luchar por la sostenibilidad de la institución y de los medios que la componen (aglutina a más de mil 200 publicaciones del hemisferio occidental), así como a aumentar la participación y el número de socios.

"Esta sostenibilidad es esencial. Lamentablemente la crisis académica y la pandemia ha tenido efecto muy negativo y fuerte en las finanzas de los medios", ha subrayado, por lo que seguirá tratando con grandes plataformas como Google para reclamar una remuneración "justa, razonable y equitativa para nuestro contenido", ha dicho.



Greenspon ha remarcado que su relación con la SIP no es nueva, entre otras cosas porque su abuelastro, Andrew Heiskell, presidió la organización en el periodo 1961-1962 y en una de sus asambleas conoció a su abuela, Marian Sulzberger Heiskell, ejecutiva del New York Times, con la que acabó casado en 1965.



En el equipo que dirigirá Greenspon para el periodo 2022-2023 se ha designado vicepresidente primero a Roberto Rock (La Silla Rota, México), mientras José Roberto Dutriz (La Prensa Gráfica, San Salvador, El Salvador), ocupará la vicepresidencia segunda. Se ha incorporado además a la junta de directores Soledad Álvarez, directora de Estrategia de la Agencia EFE.



La 78 Asamblea General de la SIP de Madrid ha sido la primera presencial después de tres años debido a la pandemia, y ha contado con la asistencia de representantes de destacados medios de comunicación.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo



Es la tercera ocasión en la que esta organización sin fines de lucro, dedicada a defender la libertad de expresión y de prensa en toda América, celebra su reunión anual en Madrid, tras los encuentros de 1992 y 2008. Se ha elegido Ciudad de México como sede de la próxima Asamblea.