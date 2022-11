[Actualización] En Acuitlapilco, muere niña que viajaba en motocicleta

Una niña de 7 años muerta y dos menores de edad más lesionados, entre ellos un bebé de alrededor de un año de edad, es el saldo fatal de un accidente ocurrido la tarde-noche de ayer entre un vehículo particular y una motocicleta con cinco personas a bordo.

El hecho de tránsito ocurrió sobre la carretera federal Tlaxcala-Puebla, a la altura de la comunidad de Santa María Acuitlapilco, en la zona limítrofe con el municipio de Tepeyanco.

El Sol de Tlaxcala fue informado por parte de automovilistas y peatones que circulaban por la zona que un vehículo color blanco, tipo Jetta, impactó a la motocicleta en el cruce que dirige a la comunidad de Tlacochcalco y eso provocó que el conductor y sus acompañantes salieran proyectados, dejándolos malheridos en la cinta asfáltica.

No obstante, la niña, de nombre Rosaoliva N. -hermana de Alan N., conductor de la motocicleta- recibió un golpe en la cabeza al no llevar casco de seguridad y a pesar de recibir reanimación cardiopulmonar, no reaccionó y fue así que perdió la vida en el lugar de los hechos minutos después.

El trágico accidente generó la evidente molestia de pobladores que acudieron en apoyo y reprocharon que las ambulancias de la Cruz Roja Mexicana y del Centro Regulador de Emergencias Médica de Tlaxcala hayan tardado poco más de media hora en arribar

Técnicos en Urgencias Médicas decretaron el fallecimiento de la menor que salió proyectada de la motocicleta, mientras que el bebé y su hermana, de nombre Natalia N., de alrededor de tres años de edad, fueron trasladados a un hospital de la ciudad capital para recibir atención especializada; en tanto, la pareja de adultos resultó con golpes leves.

