Fatal accidente entre vehículo particular y motocicleta con familia a bordo, en Acuitlapilco

Un fatal accidente entre un vehículo particular y una motocicleta con cinco personas a bordo se registró la tarde-noche de este viernes 11 de noviembre sobre la carretera federal Tlaxcala-Puebla, a la altura de la comunidad de Santa María Acuitlapilco.





El saldo del hecho de tránsito es una niña de entre 6 y 8 años fallecida y dos menores de edad más lesionados, entre ellos un bebé de alrededor de un año de edad.

El Sol de Tlaxcala fue informado por parte de automovilistas y peatones que un vehículo color blanco, tipo Jetta, impactó a la motocicleta y eso provocó que el conductor y sus acompañantes salieran proyectados, dejándolos malheridos en la cinta asfáltica.





No obstante, la niña -hermana del propietario de la motocicleta- recibió un duro golpe en la cabeza al no llevar casco de seguridad y a pesar de recibir reanimación cardiopulmonar, no reaccionó y fue así que perdió la vida en el lugar de los hechos a los pocos minutos.

Lo ocurrido generó la evidente molestia de pobladores que acudieron en apoyo y reprocharon que las ambulancias de la Cruz Roja Mexicana y del Centro Regulador de Emergencias Médica de Tlaxcala hayan tardado poco más de media hora en arribar.





Técnicos en Urgencias Médicas decretaron el fallecimiento de la menor que salió proyectada de la motocicleta, mientras que el bebé y su hermano de alrededor de tres años de edad fueron trasladados a un hospital de la ciudad capital para recibir atención especializada; en tanto, la pareja de adultos resultaron con golpes leves.

En estos momentos el Servicio Médico Forense de la Procuraduría General de Justicia del Estado ejecuta las diligencias de levantamiento del cadáver, para su traslado a la morgue, donde le será practicada la necropsia de ley y se llevará a cabo el reconocimiento legal. Tome precauciones si circula por la zona, toda vez que la carretera registra caos vial al ser habilitado el carril con dirección a Zacatelco en ambos sentidos.