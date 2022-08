Ante inseguridad, en Huactzinco amagan con linchamiento

La inseguridad que priva en la entidad tlaxcalteca derivó en un nuevo intento de linchamiento, ahora en el municipio sureño de San Juan Huactzinco.

La detención en flagrancia de un sujeto que fue sorprendido al momento de ingresar de forma ilegal a un domicilio, con la clara intención de robar, provocó la molestia de vecinos que de inmediato se organizaron para capturarlo y golpearlo, además de que lo ataron a un poste y pasearon por las principales calles.

Y al ser identificado como presunto integrante de una banda de delincuentes asentada en la región, obligaron al detenido a llevarlos al domicilio donde ocultaba las pertenencias robadas.

Una vez en la dirección, ubicada a escasas tres cuadras de la cabecera municipal, los pobladores identificaron a cuatro sujetos más a quienes también golpearon, pero fueron rescatados por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Los cinco detenidos fueron identificados como: Mauricio N., Guillermo N. y Ramiro N., de 23 años de edad; así como Juan Daniel N. y Leopoldo N., de 26 años, quienes quedaron a disposición de la Agencia del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), al ser señalados por el primer individuo como sus probables cómplices.

En entrevista, los pobladores manifestaron su molestia por la inseguridad imperante en su región y culparon a la Dirección de Seguridad Pública Municipal y a la SSC de no hacer un buen trabajo de vigilancia y, por el contrario, defender a los delincuentes.

Acusaron que durante la intervención de los efectivos para llevarse a los detenidos, una mujer embarazada fue empujada por elementos de la Policía Estatal, a pesar de que tiene el mismo derecho de manifestarse al ser víctimas de los ladrones.

Elementos de la Policía Estatal acudieron en apoyo para rescatar a los cinco presuntos maleantes y ponerlos a disposición de la autoridad.

La verdad estamos muy cansados y ya no creemos en la veracidad de la policía municipal y estatal porque ellos nada más vienen a proteger al delincuente… la autoridad ya sabía de esa banda que operaba en la zona y no hicieron nada, son varias jóvenes, de 10 a 12 que no son originarios de aquí y aunque hemos pedido que los corran, el presidente municipal dijo que no estaba facultado para hacer eso, expresó una molesta vecina.

Al encontrar en la vivienda en la que se guarecían los presuntos ladrones diversas pertenencias, vecinos de Huactzinco se organizaron e ingresaron para sustraer lo que consideran es de su propiedad y sin esperar la intervención de la autoridad, toda vez que les pedían demostrar con facturas que los objetos son suyos, postura oficial que calificaron de “ridícula”.

Tanques de gas, bicicletas y herramientas de trabajo presuntamente robadas a los habitantes y tahoneros, fueron sustraídos y la vivienda fue destrozada, entre ellos una imagen de la “santa muerte” a la que presuntamente los maleantes veneraban.

23 a 26 años, es la edad de los detenidos, quienes tenían una casa en renta para guardar lo presuntamente robado.

