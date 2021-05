Balean a un adulto mayor en Altzayanca

Un sujeto fue canalizado de urgencia a un nosocomio de la capital del estado, luego de ser herido por proyectil de arma de fuego en el municipio de Altzayanca.

Información recabada por El Sol de Tlaxcala refiere que la agresión tuvo su origen por problemas de linderos en predios ubicados en la colonia Nexnopala, cerca de donde se construye un kínder.

En dicho sitio, Francisco C., de 61 años de edad, fue herido de bala cuando otro sujeto sacó un arma y le disparó, dejándole lesiones en la cabeza; sin embargo, pudo regresar a su domicilio para ser llevado por sus propios medios a un médico particular, no sin antes dar aviso a la autoridad.

Posteriormente, paramédicos de Protección Civil hicieron contacto con el lesionado, lo estabilizaron y canalizaron hasta el Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en la capital del estado. Al ser ingresado fue llevado de manera inmediata al quirófano para ser intervenido y posteriormente se le realizó una tomografía para descartar daños a su integridad física.

Más tarde, elementos de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado se entrevistaron con familiares de Francisco para conocer la cronología de los hechos y saber mayor información sobre sus agresores.

Por lo anterior, la dependencia encargada de procurar justicia inició la Carpeta de Investigación C.I.A.I.HUAM-3/515/2021 por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa contra quien o quienes resulten responsables.

Con información de Rommel Pichardo

