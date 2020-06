Capturan a 6 presuntos secuestradores y rescatan a familia, en Zacatelco

Seis hombres fueron capturados la mañana de este martes 9 de junio por elementos de la Guardia Nacional, al ser acusados por el presunto delito de Privación Ilegal de la Libertad en contra de una familia en el barrio de Exquitla, municipio de Zacatelco.

Policiaca Atracan nuevamente tienda de conveniencia ubicada en el Bulevar del Maestro

Se trata de Federico Z., de 33 años de edad; Fidel C., de 35 años; José Carlos C., de 23 años; Fernando C., de 30 años; Alan Federico L., de 18 años y Marco Antonio V., de 31 años. Todos originarios del estado de Puebla.

Policiaca A 11 meses, capturan a homicidas de comerciantes en Chiautempan

LOS HECHOS

De acuerdo con información obtenida por El Sol de Tlaxcala, la Guardia Nacional en coordinación con la Policía Estatal y Municipal, patrullaba alrededor de las 06:00 horas sobre la calle Cristóbal Colón de Exquitla cuando detectaron a una mujer que desde una ventana pedía auxilio a gritos porque sujetos ingresaron a su casa.

Los castrenses y policías de inmediato implementaron un operativo y con comandos verbales pidieron a los sujetos que salieran de la casa y que estaba asegurada la zona.

Tres menores de edad fueron encontrados llorando; además de dos mayores de edad y una pareja atados de sus manos. De hecho, una mujer fue víctima de un presunto abuso sexual por los ahora imputados. Sus identidades son reservadas por temas de seguridad.

Foto: Eduardo Tlachi

Policiaca Reportan explosión en casa usada como bodega de pirotecnia, en Xaloztoc

PUESTA A DISPOSICIÓN

Los seis sujetos fueron detenidos y trasladados al departamento especializado del Combate al Secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en la ciudad capital.

A la puesta a disposición de los presuntos delincuentes se suma una Subametralladora Uzi, una pistola calibre .357 y un vehículo marca Suzuki.

Con información de Moisés Morales

Foto: Eduardo Tlachi

TE RECOMENDAMOS

Policiaca Interviene UIDAI por la presunta privación ilegal de un hombre en Tlaltelulco: PGJE Policiaca Captura PGJE a cinco imputados relacionados en el robo a transporte en carretera Policiaca Privan de la libertad a joven empresario, en Tlaltelulco