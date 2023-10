Ciudadano golpea a un policía de Amaxac por presunta agresión

Un joven que se dedica al adiestramiento de perros tuvo que someter a un elemento de seguridad pública del municipio de Amaxac de Guerrero, después de que el motopatrullero lanzó presuntamente agresiones verbalmente e intimidaciones.

El hecho quedó registrado en un video que grabó un repartidor en motocicleta que pasó por el lugar, y hasta pasadas las 14:00 horas de este domingo ocho de octubre cuenta con más de 875 mil reproducciones.

Si bien los acontecimientos se registraron el pasado jueves cinco de octubre del año en curso, los internautas de las redes sociales se han encargado de difundirlo masivamente este fin de semana.

De este modo, El Sol de Tlaxcala buscó la versión oficial con la directora de Seguridad Pública de Amaxac de Guerrero, Gisela Corona Mora, pero no hubo respuesta.

En contraparte, también este Diario se dio a la tarea de ubicar a la presunta víctima de abuso policial, de nombre Manuel Alejandro Medina Ramos, originario del municipio de Santa Cruz Tlaxcala, quien ofreció una entrevista telefónica para contar su verdad y autorizó la difusión de su identidad.

LOS HECHOS

Durante la mañana del jueves, el policía Juan A., tuvo su primer contacto con Manuel Alejandro, a quien amonestó verbalmente por no portar casco al conducir motocicleta. Ahí, las cosas no pasaron a mayores y el joven acató la recomendación.

Más tarde, poco antes de las 15:00 horas, Medina Ramos narró que al transitar nuevamente por el municipio de Amaxac, en compañía de su hermano, se topó nuevamente con el oficial.

Ahora -dijo la presunta víctima- “el policía trataba de extorsionar a un conductor de un automóvil por el rumbo del Conalep, pues ese elemento tiene antecedentes que le gusta pedir dinero”.

Empero, al pasar junto con el oficial, el hermano de Manuel Alejandro, quien viajaba de copiloto en la motocicleta, le dijo: “¿otra vez? Para referirse que nuevamente andaba de perrucho, pidiendo dinero”.

Esto molestó al policía Juan A., quien siguió a los jóvenes hasta la Primera Sección, mejor conocida como barrio de La Frontera.

Al transitar por la calle Benito Juárez, los jóvenes comenzaron a detener la marcha de su unidad, mientras que el oficial presuntamente jaló de la camisa a uno de los civiles, para bajarlo por la fuerza del vehículo, antes de que hicieran alto total.

En ese momento, Manuel Alejandro preguntó al oficial: “¿por qué me está parando? Y éste me contestó: repíteme lo que me dijeron, hijos de su pinche madre… en un tono de reto, obviamente nos encaramos y él me reta, me dice pégame, párteme la madre, obviamente no pasó”.

Luego, narró el joven, el policía pasa su rifle a la parte de enfrente de su cuerpo, y cuando lo empuña, “es como un estímulo de supervivencia lo que a mí me pasó y comenzamos a forcejear, caemos al piso los dos, pero no lo golpeo, sólo lo someto”.

Para esto, la presunta víctima pide al repartidor en moto, testigo de los hechos, hablar a seguridad pública, mientras el oficial gritaba que lo estaban ahorcando.

También, un vecino del lugar quiso intervenir a favor del policía, pero el hermano de Manuel Alejandro impidió que se acercara, en el momento que llegaron más elementos policiacos y sin mediar palabras lo esposaron.

En ese lapso, el otro joven originario de Santa Cruz Tlaxcala soltó al oficial, ambos se paran del suelo y luego el civil es esposado sin oponer resistencia, para ser remitido a los separos policiacos, junto con su consanguíneo.

Tras la detención, indicó el denunciante, el oficial Juan A. le dio un golpe en la rondilla y en las partes bajas con la cantonera del rifle, y lanza una advertencia, cuenta Manuel Alejandro: “me dijo, vas a valer ver…”.

LAMENTA LOS HECHOS

Ya con la sangre fría, el joven con vasta experiencia en el adiestramiento de perros, lamentó el impulso que lo llevó a pasar poco menos de 24 horas en los separos policiacos.

Aunque justificó que tras recibir las agresiones del oficial, el impulso humano lo llevó a cometer el error para encararlo y someterlo.

Hubo muchas inconsistencias, me extorsionaron, que quitaron dinero y obviamente el apoyo de lo que pudiera hacer la presidenta del municipio de Amaxac, Nancy Cortés Vázquez, fue nulo, se tuvieron que hacer acuerdos para no llegar a otras instancias, pero este oficial y su comandante en turno abusaron de su cargo, indicó Manuel Alejandro Medina.

ENCARAR SALIÓ CARO

A decir del denunciante, la llave que aplicó en el cuello del policía, no hubo ni fuerza ni violencia, sólo fue de sometimiento.

Incluso, después de los estudios médicos realizados al policía en un hospital privado de la capital del estado, Manuel Alejandro indicó que los resultados señalaron que no hubo ninguna lesión grave.

Eso sí, el oficial Juan A. indicó a los médicos que “sufrió múltiples golpes por civiles en diferentes áreas del cuerpo con puño cerrado, así como golpes contra el piso con su cabeza en repetidas ocasiones”, señala el parte médico, cuya copia posee este Diario.

Aunque en el video no se aprecia en ningún momento algún golpe directo.

El diagnóstico de esguince cervical grado II, a decir de Manuel Alejandro Medina, fue consensuado para que el oficial tuviera cinco días libres para su recuperación.

Además, de cinco mil pesos que tuvo que desembolsar el denunciante por salarios caídos del servidor público, más los gastos médicos y cuatro mil 500 pesos del arrastre de grúa para llevarse la motocicleta, por todo asciende a unos 15 mil pesos.

PARA SABER

A decir de Manuel Alejandro Medina, fue a petición del policía que se llegara a un acuerdo y no llevar los hechos a otra instancia, todo quedó resuelto en el juzgado municipal de Amaxac de Guerrero.