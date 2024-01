Concentra tramo carretero de Xaltocan aparatosos accidentes

La carretera federal México-Veracruz, a la altura del municipio de Xaltocan, se ha convertido en una de las mas peligrosas de Tlaxcala al registrar aparatosos accidentes en el último trimestre de 2023 y los primeros días de enero de este 2024, con saldos de pérdidas materiales cuantificables y personas heridas.

La noche del jueves 11 de enero de 2024 se registró el choque entre un tráiler y un tractor agrícola, pasadas a las 19:00 horas, toda vez que el conductor del tractocamión no se percató que le antecedía en la circulación la unidad agrícola, la cual no contaba con luces traseras.

Una pareja de entre 60 a 65 años de edad, originaria de San Simeón Xipetzinco, Hueyotlipan, que minutos antes había terminado sus labores propias del campo y se dirigía hacia su domicilio, resultó con lesiones al salir eyectados del tractor.

1 fallecido, más de 30 lesionados y cuantiosas pérdidas materiales, el saldo de los accidentes registrados en la zona.

El 30 de diciembre de 2023 un minibús chocó contra un tráiler, lo cual dejó una persona fallecida y al menos 20 pasajeros procedentes de Catemaco, Veracruz, con golpes contusos. El hecho se suscitó minutos antes del amanecer, sobre la carretera México-Veracruz, con dirección a la capital del país, a la altura del municipio de San Martín Xaltocan.

El minibús en el que viajaban más de 30 personas se impactó de frente contra la parte trasera de un tráiler cargado con block, lo que dejó como saldo el deceso del chofer de pasajeros, de alrededor de 50 años de edad.

El 22 diciembre del año pasado se presentó un choque múltiple que involucró a siete vehículos, sobre la misma vía de comunicación, a la altura de Xaltocan, con sentido a Apizaco y a pesar de lo aparatoso del accidente solo hubo pérdidas materiales: un tractocamión con placas del Servicio Público Federal se quedó sin frenos e impactó a seis vehículos: un Versa color rojo; una camioneta Escape gris; un Chevy, azul; un City color plata; un Toledo gris oxford; un Forte color plata y el tractocamión blanco, de la razón social Transportes Valvo.

El 25 de octubre de 2023, minutos antes de las cinco horas, se dio una kilométrica fila de vehículos particulares, de carga y del transporte público, en aquel tramo carretero, pues dos tráileres chocaron y se incendiaron.

Debido al fuerte impacto, la cabina de un tráiler acoplado a dos contenedores quedó reducida a cenizas, mientras que otro contenedor perteneciente a una empresa de gas natural y que transportaba un cilindro de alta capacidad también quedó calcinado. Bomberos del Gobierno del Estado tardaron tres horas para culminar las labores de sofocamiento; no obstante, la circulación fue reabierta hasta las 11:00 horas de ese día.

Cabe mencionar que las medidas preventivas podrían reducir el riesgo de sufrir algún percance: atender las indicaciones de los señalamientos viales, entre ellas no rebasar los límites de velocidad, no manejar con cansancio, revisar las condiciones mecánicas de su vehículo y sobre todo no utilizar el celular o conducir bajo los efectos de las bebidas embriagantes o alguna droga.

4 accidentes se registraron en el último trimestre del 2023 en la federal México-Veracruz, a la altura de Xaltocan.

