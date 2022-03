Denuncian a policías de Panotla por extorsión

Tres elementos policiacos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad de Panotla fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de extorsión y tentativa de homicidio contra una autoridad federal.

Los hechos se derivan de un abanderamiento al operador de un tráiler que al usar un retorno de la autopista San Martín Texmelucan-Tlaxcala, tuvo un incidente con el contenedor acoplado al tractocamión que transportaba azulejo.

Tres elementos policiacos de Panotla son señalados de pretender extorsionar al operador de un tráiler e intentar atropellar a un efectivo de la Guardia Nacional.





En ese momento, los elementos a bordo de las patrullas 06 y 017 del municipio de Panotla le pidieron al operador del tráiler estacionarse en el acotamiento, justo frente a la sede de la 23 Zona Militar, para hacerle una infracción, o bien pagarles mil 800 pesos para permitirle continuar su trayecto.

No obstante, el trailero se resistió a pagar esa cantidad porque además de que no contaba con ella, argumentó que no había cometido ninguna falta administrativa ni ocasionado daño a la vía de comunicación o un accidente.

Foto: Moisés Morales | El Sol de Tlaxcala

Arribó personal de la Guardia Nacional para tomar conocimiento, por tratarse de un tramo federal, y fueron informados del mal actuar de los tres policías identificados como Jossvany N., Maximino N. y Luis N., al incurrir en una extorsión. Cuando los oficiales de la Guardia Nacional indicaron que procederían en contra de los efectivos municipales por incurrir en una presunta práctica de corrupción, éstos huyeron.

