Fallece una menor ahogada en cisterna

En vísperas del Día de la Madre, una mamá de Xaloztoc recibió una dura noticia al conocer que su hija de apenas siete años de edad murió ahogada al caer por descuido en una cisterna llena con agua.

Los hechos se registraron a las 20:25 horas del jueves, en una vivienda ubicada en la localidad de Guadalupe Texmolac, Xaloztoc.

El reporte fue enviado al número de emergencias 911, por parte de una vecina, quien supo que la menor se había caído en una cisterna y perdió la vida, entonces la familia estaba alterada y necesitaba de una ambulancia.

Al llegar al sitio, paramédicos de Xaloztoc constataron que la infante identificada con las siglas G.S.G ya no contaba con signos vitales, por lo que notificaron a la Procuraduría General de Justicia del Estado, instancia que envió a su equipo multidisciplinario para que efectuaran los protocolos correspondientes.

La policía municipal procedió a acordonar el área y esperó el arribo de la Policía de Investigación y del Servicio Médico Forense para la extracción del cuerpo y trasladarlo al anfiteatro, donde pretendían practicaron la necropsia de ley, pero los familiares no lo permitieron.

De hecho, solicitaron que dispensaran el protocolo por el dolor familiar y pidieron a su médico particular que determinara la causa de fallecimiento, el cual asentó que la niña dejó de existir por un infarto agudo al miocardio.

De acuerdo con las declaraciones que la familia ofreció a los elementos de investigación, es que alrededor de las 18:00 horas la menor se encontraba en el patio jugando con sus primos, por lo que los adultos la dejaron y procedieron a efectuar sus actividades.

No obstante, su hermana de 13 años comenzó a preguntar dónde estaba G.S.G. pues no la veía, entonces la familia comenzó a buscarla por toda la casa, pero no la encontraron, fue hasta que la abuelita entró al cuarto de la cisterna y se percató que se encontraba en interior de la misma.

Fueron los propios familiares quienes la sacaron y solicitaron ayuda inmediata de paramédicos, mismos que al llegar se percataron que ya no contaba con signo vitales y decretaron su fallecimiento.