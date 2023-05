Imparable, el robo de autos en Zacatelco

El robo de automóviles, llantas y autopartes se ha disparado en las calles del municipio de Zacatelco y los delitos más recientes fueron cometidos la tarde del sábado en la Sección Tercera del barrio de Guardia, donde un vehículo quedó sin las cuatro ruedas, a otro más le robaron dos y uno más rompieron el cristal de la unidad para extraer pertenencias que había en su interior.

Una denuncia ciudadana que hicieron llegar a El Sol de Tlaxcala revela que al parecer es un trío de sujetos que pertenecen a una banda delictiva dedicada al robo de autos, camionetas, autopartes y llantas.

Los hampones no respetan a la autoridad porque los actos delictivos también se han registrado en la zona céntrica del municipio a unos metros de la Presidencia Municipal, y no solo llantas o accesorios, también se han robado camionetas y autos completamente, dijeron los pobladores que pidieron el anonimato por seguridad.

Incluso, dijeron que los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) no escapan de los ladrones, pues también han robado pertenencias al interior de los autos estacionados, han desvalijado las unidades y también se han llevado llantas, y la policía municipal no llega o cuando acude no ayuda, dijeron.

Los pobladores mencionaron que la banda delictiva se apodera de tapones para rines, llantas, espejos, calaveras y accesorios de los autos ultimó modelo.

Por lo anterior, exigen al presidente municipal, Hildeberto Pérez Álvarez reforzar la seguridad y los rondines.