Liberan a 5 indiciados por secuestro y trata

Resquicios legales permitieron que 5 personas detenidas en días pasados por delitos de Secuestro Agravado y Trata de Personas por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), obtuvieran su libertad con diferencia de 48 horas. De acuerdo con el proyecto del Juez de Control del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Daniel Hernández George, no existen datos de prueba suficientes para justificar la relación de un matrimonio en el delito de Trata de Personas, en agravio de una joven originaria de San Pablo del Monte y mucho menos de tres personas más señaladas por su víctima como los responsables de privarlo de la libertad en Tepetitla.

En el caso del delito de Trata de Personas, el pasado 2 de febrero la PGJE capturó a cuatro integrantes de una familia (padre, madre, hijo y nuera), denunciados por presuntamente obligar a una menor de edad a ejercer la prostitución en Puebla y Oaxaca durante tres años.

Al escapar la víctima de un bar de Oaxaca y ser rescatada, presentó su denuncia radicada en una Carpeta de Investigación en la que se establece que en 2015 -a sus 16 años de edad- inició una relación sentimental con Alexis N., quien bajo el enamoramiento le ofreció vivir juntos en San Pablo del Monte.

En noviembre de 2017, a través de agresiones físicas y verbales, la obligó a mantener relaciones sexuales con varias personas a cambio de dinero en efectivo en bares ubicados en los estados de Puebla y Oaxaca, y producto del trabajo de inteligencia, se estableció que Juan N. y Carolina N., -padres de Alexis N.- convencieron a la víctima y a sus padres para que aceptara la relación con su hijo bajo promesas falsas, para luego retenerla en su casa. Además, otra mujer que responde al nombre de Marisol N. -cuñada de Alexis N.,- era la encargada de trasladar a la víctima a los distintos bares y vigilarla.

LA LIBERACIÓN

Al ser llevados a su respectiva audiencia por el delito de Trata de Personas, en la modalidad de explotación sexual e hipótesis de prostitución ajena, el Juez Daniel Hernández George dictó auto de vinculación a proceso en contra de Alexis N. y Marisol N. y fijó seis meses para el cierre de la investigación; no obstante, ordenó la libertad de los padres del presunto explotador, Carolina N. y Juan N., al considerar que no existen datos de prueba suficientes para justificar su participación, pues “el enganche y la retención no se advierte que sea suficiente para predisponer a la víctima a ejercer prostitución”.

En el caso del Secuestro Agravado, se trata de la retención de un vendedor, delito por el que la PGJE capturó a José N., Cristina N. y Guillermina N. en el vecino estado de Puebla los días 3 y 4 de febrero pasados.

