Buscadoras cierran paso a AMLO en Zacatecas: exigen ser escuchadas

Integrantes de colectivos de buscadoras de personas desaparecidas del estado de Zacatecas, le cerraron el paso a la camioneta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a quien pidieron apoyo para encontrar a sus familiares.

Al salir del evento que encabezó en el Palacio de Convenciones, de la ciudad de Zacatecas, un grupo de cerca de 20 personas interceptó el vehículo en el que se trasladaría el mandatario al siguiente evento de su agenda, en San Luis Potosí.

Algunas de las manifestantes se colocaron enfrente del vehículo logrando que redujera la velocidad por cerca de 20 segundos, en los que el presidente bajó el cristal para escuchar las demandas, aunque en ese breve lapso, el vehículo no dejó de avanzar a vuelta de rueda.

“Los queremos a todos, los queremos a todos”, gritó una de las mujeres que mostró una lonas con 36 fotografías de personas desaparecidas. Otra más, quien tomó la mano del presidente por algunos segundos, repetía una y otra vez: “Queremos a nuestro hermano”.

El 2023 fue el año con más personas desaparecidas y no localizadas en la historia de Zacatecas. Del 1 de enero al 31 de diciembre se denunció la no localización o desaparición de mil 185 personas, de las cuales 794 no habían sido encontradas hasta el cierre del año, según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).

Lo anterior supera el saldo de mil 125 desapariciones, no localizaciones y localizaciones del 2021, el cual se consideraba como el año con mayor incidencia desde el inicio del registro en el año 1961. De los casos del 2021 siguen sin aparecer 654 personas.

Flor Castañeda│El Sol de Zacatecas

“A nosotros o no nos dio la cara, no nos atendió, sólo queremos que nos ayude a encontrar a todos los desaparecidos (…) no sólo es uno, son muchos, a diarios se pierden, diario salen más”, expresó una integrante de “Buscador@s Zacatecas A.C.”, luego de que el convoy presidencial se retiró.

“Ni siquiera nos dejaron pasar a hablar con él, ni siquiera pudo ver nuestras lonas porque no le importa, nada le importa a él”, declaró otra de las familiares de desaparecidos.

Durante el mensaje de cerca de una hora que dio en Zacatecas, López Obrador no abordó el tema de las desapariciones ni el de la violencia que se vive en el estado.

Por su parte, el gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila expresó que gracias a la coordinación con corporaciones federales, en la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz, “de inmediato los resultados fueron evidentes”, deteniendo “la espiral de homicidios”, logrando que en el mes de diciembre, el estado quedara por debajo de la media nacional de homicidios por entidad federativa.