Debanhi fue asesinada y sufrió abuso sexual, revela segunda autopsia; su papá, ofendido por filtración 

“Me siento muy ofendido”, afirmó el papá de Debanhi Escobar, Mario Escobar Salazar, ante la filtración a algunos medios de comunicación de la autopsia que solicitó la familia, la cual señala que la joven de 18 años fue asesinada y sufrió abuso sexual antes de morir.

A través de su canal de Youtube, Mario Escobar confirmó el resultado de la segunda necropsia que le da la razón en lo que ha reclamado desde el primer día de la desaparición de Debanhi: “La mataron, me confirma que la Fiscalía del estado de Nuevo León está metida en esto”.

Asimismo, dijo que "el proceso de la Fiscalía era de cuatro hojas donde les faltaba mucha información; el fiscal reconoció, porque yo lo sé, que es un mugrero su necropsia, sin estudios como un posible feminicidio, ni estudios periciales de vísceras, de sangre, pruebas toxicológicas y periciales relativas a un estudio serio de necropsia del cuerpo de mi hija".

Quiero la verdad y si en esa verdad tiene que caer más gente, que caiga

Se dijo decepcionado por haber confiado en esta dependencia: “Por eso no les creen porque son unos corruptos” y urgió que se haga una depuración en la Fiscalía por haber filtrado la información.

"Ya me quitaron a mi hija, ya la asesinaron, ya la mataron, ya me esconden videos, ya no confío en la Fiscalía de Nuevo León", manifestó.

Tras lamentar que no se ha respetado el debido proceso en el caso de su hija, don Mario acusó que la Fiscalía de Nuevo León filtró el informe.

“Manifestamos una profunda tristeza por lo que pasa en este país, como se manejan los medios de comunicación, como se maneja la Fiscalía del estado de Nuevo León”, expresó.

Mario Escobar informó que este viernes se reunirá con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien realizará una gira por la entidad.

Debanhi fue abusada sexualmente antes de morir: necropsia

Ante la hipótesis de la Fiscalía sobre que Debanhi murió por un accidente al caer a una cisterna y los múltiples cabos sueltos, los padres de Debanhi solicitaron una segunda autopsia el 25 de abril que entregaron a la Fiscalía el 2 de mayo.

La segunda necropsia revela que “se trata de una muerte violenta homicida”, pues el cuerpo de Debanhi presentó “huellas de una relación sexual vaginal, violenta y reciente”, además que “fue golpeada varias veces con un agente contundente” en la cabeza, no con un arma filosa, y murió antes de llegar a la cisterna, es decir, su cuerpo fue arrojado al agua.

“Ya se encontraba sin vida al momento de entrar al agua del lugar donde fue encontrado el cuerpo”, se agrega.

Para reforzar esta teoría, la necropsia revela que no tenía ninguna otra fractura o lesión, además de las de la cabeza

Las autopsias coinciden en la causa de la muerte: golpe profundo en la cabeza. Sin embargo, el segundo resultado precisa que Debanhi tenía más lesiones en su cabeza y no solo una.

“Equimosis violáceas en ambos lados de la región frontal del cráneo, en párpados derechos e izquierdos, en el lado izquierdo de la nariz, en ambos labios, arriba de la oreja derecha y la región retroauricular derecha”, se indica.

También se descarta muerte por asfixia o estrangulamiento porque no encontraron lesiones en el cuello, carótidas, ni en el hueso hioides.