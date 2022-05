Ken Salazar comparte lista de refugios en Oaxaca por huracán Agatha

Ken Salazar, embajador de Estados en México, emitió un mensaje donde pidió por las personas que se encuentran en la trayectoria de Agatha y compartió una lista de refugios en Oaxaca, donde el huracán podría impactar como categoría 3 dentro de las próximas 12 horas.

A través de su cuenta de Twitter, el embajador también exhortó a todas las personas que se encuentran en potencial peligro, a buscar y ubicar un refugio.

Asimismo, compartió un comunicado donde se despliega toda la información sobre los refugios cercanos en San Pedro Mixtepec y en Pochutla, Oaxaca; así como los números de emergencia donde la gente puede llamar en caso de necesitar ayuda.

Our prayers are with the people in the path of Hurricane Agatha. I urge those in potential danger to find safe shelter. You can find information about shelters near you at https://t.co/15fmFx2P6W https://t.co/H9X37OBQpv — Embajador Ken Salazar (@USAmbMex) May 30, 2022

Agatha, que se convirtió en huracán categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, avanza directo hacia el sureño estado de Oaxaca, por lo que en las próximas horas entrará en territorio mexicano, avisó este lunes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

"El centro del Huracán Ágatha de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson continúa acercándose a las costas de Oaxaca", apuntó el SMN en su último reporte.

El centro del Huracán "Agatha" de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson se localiza a 130 km al sur de Lagunas de Chacahua, Oax., y a 135 km al sur-suroeste de Puerto Escondido, Oax. Presenta vientos máximos sostenidos de 175 km/h, rachas de 215 km/h... pic.twitter.com/Q80sSm472Q — ProtecciónCivilOax (@CEPCO_GobOax) May 30, 2022

Agatha, el primer ciclón de la temporada 2022 y que ha sido calificado como “peligroso” por las autoridades, impactará las costas de Oaxaca dentro de las próximas 12 horas, previó el organismo.

Afirmó que en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Miami, Florida, se mantiene zona de prevención por efectos de huracán desde Salina Cruz, hasta Lagunas de Chacahua, Oaxaca.

Además hay una zona de vigilancia desde Salina Cruz hasta Barra de Tonalá, y zona de prevención por tormenta tropical desde Lagunas de Chacahua hasta Punta Maldonado y de Salina Cruz, Oaxaca, hasta Boca de Pijijiapan en Chiapas.